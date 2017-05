Virginia Raffaele è un 'pericolo' per Mediaset, cambio di programmazione per Bring The Noise 2017

Palinsento modificato per il nuovo programma di Virginia Raffaele in onda su rai 2. Le imitazioni della tanto amata showgirl spaventano Mediaset, così si corre ai ripari con un cambio di programma. Come reagiranno gli utenti?

di Rosanna Donato - 16 Maggio 2017

Cambio di programmazione per Mediaset! Il programma Bring The Noise 2017 è stato spostato a stasera, martedì 17 maggio, per fronteggiare l’incredibile talento di Virginia Raffaele nell’imitare i volti noti al grande pubblico. La donna infatti approderà su Rai 2 giovedì 18 maggio con lo show Facciamo che io ero, dove si prevedono giochi a tema e travestimenti per ben quattro puntate.

Italia 1 è subito corso ai ripari: il programma musicale condotto da Alvin, andato per la prima volta in onda giovedì scorso, è stato spostato al martedì in modo da evitare lo scontro ‘diretto’ tra le due trasmissioni. Facciamo che io ero è lo show che vede protagonista assoluta della prima serata del giovedì Virginia Raffaele, la quale è pronta a condurre uno show tutto suo.

Ma cos’è Bring The Noise 2017? Lo show prevede cinque puntate. In ognuna di esse verranno create due squadre composte da quattro vip ciascuna. Questi ultimi dovranno superare delle prove musicali divertenti prima di confrontarsi con la sfida finale. Ospiti del secondo appuntamento del programma saranno Valeria Marini, Andrea Pucci, Stefano Bettarini, Katia Follesa, Jimmy Ghione, Jake La Furia, Moreno Morello e Laura Cremaschi.

Cambio di programmazione per Bring The Noise 2017

Cosa dobbiamo aspettarci invece da Virginia Raffaele e il suo Facciamo che io ero? Un one woman show che andrà in onda su Rai 2 in prima serata a partire dal 18 maggio (le tre puntate successive saranno trasmesse di mercoledì) e che l’imitatrice vede come un viaggio nelle sue origini, le cui atmosfere ricordano gli Anni ’30. Al momento sappiamo che la comica romana riprenderà a vestire i panni di Ornella Vanoni, Sabrina Ferilli, Belen Rodríguez, Marina Ambramovic e molti altri personaggi, anche nuovi, di cui ancora non sono stati resi i nomi.

Ospiti della prima puntata saranno Gabriel Garko, Roberto Bolle (ballerà con Carla Fracci alias la Raffaele), Lillo e Greg, Fabio de Luigi e Malika Ayane. È previsto inoltre un omaggio a Fellini, essendo lo studio a Cinecittà. Mediaset cambia programmazione a causa del nuovo programma di Virginia. Questo ci fa comprendere quanto la comica sia apprezzata dal grande pubblico, tanto che gli altri canali corrono ai ripari.

