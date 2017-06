'Violentata verbalmente da Magalli': ecco la verità sull'addio di Adriana Volpe a I fatti Vostri

Adriana Volpe continua a sfogare la sua amarezza per la decisione di mandarla via dopo il diverbio con Giancarlo Magalli. Le parole della conduttrice sono molto forti contro il conduttore di I fatti vostri confermato anche l'anno prossimo. Ecco cosa ha detto

di Eleonora D'Urbano - 05 Giugno 2017

SHARE

Adriana Volpe, amarissimo addio a I fatti vostri. Parole di fuoco contro Giancarlo Magalli

Adriana Volpe ha definitivamente detto addio a I fatti vostri dopo anni di onorata conduzione al fianco dell’inviso collega Giancarlo Magalli che, terminata l’ultima puntata, ha pesantemente polemizzato anche con Marcello Cirillo: la prossima stagione del programma di Michele Guardì, infatti, vedrà in prima linea soltanto lo storico presentatore che, tra un post al vetriolo e l’altro ha creato il vuoto intorno a sé.

Adriana Volpe, ora di fatto disoccupata, è tornata sulla incresciosa vicenda dopo che non le è stata data neanche la possibilità di salutare il suo pubblico e come riporta Il Tempo, ha rincarato la dose nei confronti dell’ex compagno di avventure televisive.

“Mi sono sentita verbalmente violentata da un collega che mi ha messo nella condizione di dover un giorno giustificare, con mia figlia, come e perché ho svolto il mio lavoro in Rai” ha fatto sapere la conduttrice data per certa, fino a qualche giorno fa, nel cast di Mezzogiorno in Famiglia.

Adriana Volpe ha ribadito ancora di essersi “sempre comportata con il massimo rispetto nei confronti di tutti, in particolare di me stessa e dei telespettatori" puntualizzando che ora non sa cosa le riserva il futuro e spera che l’azienda le offra un ruolo di pari dignità professionale e economica.

Poi ha aggiunto con grande amarezza:

“Attualmente sono in attesa di un confronto. Ancor più mi ha fatto male che Magalli abbia detto di me "l'importante è che migri" mostrando di non avere alcuna considerazione del mio futuro. E mi dispiace che non esista una maniera per mettere un freno linguistico ad un conduttore che usa le parole come armi distruttive".

In attesa che i vertici di Viale Mazzini decidano qualcosa su Adriana Volpe, chissà che Mediaset non si faccia avanti con la conduttrice, delusa dal trattamento ricevuto finora.

Fotogallery@Social