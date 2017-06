Video bufala de Le Iene su Blue Whale: arriva la conferma dal programma e scoppia la bufera

Dopo le accuse su filmati fasulli nel servizio di Matteo Viviani, anche il programma Le Iene conferma che il video sul Blue Whale conteneva immagini non veritiere sul fenomeno del gioco-suicidio. Tanti i commenti al post de Le Iene di chi li salva, nonostante la bufala e di chi, invece, vuole che vengano puniti i colpevoli.

di Eleonora D'Urbano - 09 Giugno 2017

Blue Whale, video bufala? La conferma de Le Iene. Caos sul web, Matteo Viviani fortemente attaccato

Con un comunicato ufficiale apparso sul profilo Facebook, Le Iene confermano la presenza di video bufala sulla Blue Whale, ma sottolineano che il macabro fenomeno partito dalla Russia esiste da tempo e si sta pericolosamente diffondendo anche in Italia.

“Ci contestano di aver inventato qualcosa che non esisteva – leggiamo nella nota sui social – Alcune sequenze andate in onda si sono rivelate non contestuali al fenomeno (pur trattandosi di suicidi veri e propri) e di questo ci scusiamo e ringraziamo il blogger che ha segnalato il nostro errore”.

In questi giorni di roventi polemiche, il popolo del web ha ferocemente attaccato Matteo Viviani che, in un’intervista rilasciata a Selvaggia Lucarelli per Il fatto quotidiano, ha ammesso una certa leggerezza nel confezionare il servizio shock. Ma l’intenzione di fare del bene non deve essere messa in dubbio, fanno sapere ancora Le Iene: “Questa è la motivazione che ci ha spinto a realizzare il servizio. Prevenire, non istigare, ciò che si è già diffuso in Russia e che subdolamente è arrivato anche da noi”.

“A settembre – così si conclude il post sui video bufala de Le Iene in merito alla Blue Whale – con la nuova stagione, torneremo a occuparci di questo argomento che tanto ha inquietato l'animo di tutti noi”.

Il messaggio ha ricevuto più di 1200 commenti, la maggior parte dei quali contro Viviani e la trasmissione di Italia 1:

“Il vostro pressappochismo è impressionante quando non vergognosamente strumentale. Altro che servizi di denuncia... servizi "da denuncia" ” ha tuonato un utente, “Matteo Viviani dovrebbe chiedere scusa per aver volontariamente mostrato quei video, sapendo bene che non fossero attinenti alla Blue Whale. Eppure ne parlava con molta sicurezza” ha rilanciato un altro.

In mezzo a tanti attacchi, però, ci sono anche commenti di gratitudine nei confronti de Le Iene per aver edotto anche gli adulti su un fenomeno già molto conosciuto tra giovani e giovanissimi: “Grazie a voi – ha fatto sapere una mamma – ne ho parlato con mio figlio di 12 anni ( che già lo conosceva) e ne parleranno anche nella sua scuola con tanto di psicologa ed esperto informatico! Quindi posso solo che ringraziarvi!”