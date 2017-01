USA, è Young Pope mania, tutti i record della serie Sky

La Young Pope mania contagia gli Stati Uniti: l'esordio di Papa Pio XIII polverizza le altre serie HBO e non solo. Tutti i numeri di un successo annunciato

di Francesca Di Belardino - 19 Gennaio 2017

Un Papa giovane, bellissimo e spocchioso, senza aureola ma con la sigaretta costantemente fra la labbra, sempre all'ultima moda ma sempre un mistero per i suoi fedeli: questo è Papa Pio XIII come Paolo Sorrentino l'ha immaginato e come Jude Law l'ha portato sul piccolo schermo, conquistando il pubblico prima in Italia e ora anche negli Stati Uniti.

La serie tv firmata da Sorrentino e prodotta da HBO ha esordito alla grande in USA, con risultati che neanche i più ottimisti si aspettavano: la prima puntata ha totalizzato 1 milione di ascoltatori al primo passaggio e 2 milioni in replica, battendo l'esordio di altre serie HBO come The Night of e Olive Kitteridge e battendo in termini di ascolti nomi come The Knick di Soderbergh e Vinyl di Scorsese. La stessa sera esordiva la nuova stagione di Homeland: The Young Pope ha battuto anche quella.

Da quando il volto di Papa Pio XIII si è mostrato per la prima volta nella Grande Mela, giganteggiando sugli schermi di Time Square, gli americani si sono innamorati di lui e come dargli torto?

La serie di Paolo Sorrentino, che ora in promozione negli States gongola per i risultati raggiunti, ha tutto quello che serve per attrarre i poveri peccatori: estetica ed ironia, scenari suggestivi e dissacrazioni per un pontefice sempre in bilico fra sacro e profano, indeciso se essere angelo o demone.

"Sono felice e orgoglioso di questo risultato. Abbiamo giocato nel campionato più importante del mondo e abbiamo vinto la prima partita. Merito di un cast eccezionale e di una troupe di altissima professionalità e di grande generosità", ha dichiarato il regista. Ed ora molti, in Italia e all'estero, si chiedono con crescente curiosità se ci regalerà una seconda stagione.