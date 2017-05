Uomini e donne, in arrivo due puntate speciali: i fan in fibrillazione

Sul profilo ufficiale della redattrice Raffaella Mennoia compare un post che mette in agitazione i telespettatori: dopo la scelta di Rosa Perrotta ci saranno altre due puntate speciali prima della fine del programma

di Francesca Di Belardino - 26 Maggio 2017

SHARE

I fan di Uomini e donne si preparano a salutare, almeno per quest'anno, lo show di Maria De Filippi, giunto alla fine di questa edizione: Queen Mary però non li lascia certo soli, visto la stagione estiva verrà comunque accompagnata da Temptation Island, dove ritroveranno anche (probabilmente) molti volti noti di questa e delle passate stagioni.

La redazione di Uomini e donne ha deciso di salutare "con il botto" i telespettatori, con la messa in onda di ben due puntate speciali post scelta di Rosa Perrotta (l'ultima in ordine di tempo): lo ha comunicato la storica redattrice del programma, Raffaella Mennoia, con un post su Facebook che ha raccolto migliaia di like e commenti.

Di cosa si parlerà in queste due puntate speciali? Certamente ci sarà uno spazio per il post scelta di Rosa e Pietro: come i fan più attenti hanno capito i due ragazzi hanno già girato alcune scene, sia per le strade di Roma che al mare. Verrà dedicato quindi del tempo anche a Luca Onestini e Soleil Sorge, che invece dopo la scelta sono un po' "scomparsi"? E che dire di Marco Cartasegna, il primo a scegliere di questa edizione?

Leggendo i commenti sotto al post della Mennoia, sembra che nei desideri dei telespettatori più affezionati ci siano anche le repliche delle puntate più belle, oltre che i post scelta delle coppie che più hanno amato durante questa edizione e quelle precedenti. Chissà che la redazione non decida di accontentarli e dedicare almeno una di queste puntate all'amarcord?