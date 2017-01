Uomini e Donne 2017 anticipazioni, Manuel Vallicella senza tatuaggi e in giacca e cravatta: stupore in studio durante la registrazione

Manuel Vallicella senza tatuaggi, le anticipazioni della puntata registrata di Uomini e Donne hanno del clamoroso. Il tronista si è presentato senza tatuaggi e in giacca e cravatta. Stupore in studio

di Eleonora D'Urbano - 17 Gennaio 2017

Uomini e Donne anticipazioni, Manuel Vallicella senza tatuaggi è così. Come lo preferite?

A Uomini e Donne, i tre nuovi tronisti continuano a conoscere pretendenti, ma qualcuno ne approfitta per cambiare look e stupire pubblico in studio e a casa: stando alle anticipazioni, Manuel Vallicella si è presentato al talk di Maria De Filippi senza tatuaggi e con giacca e cravatta.

La trasformazione da duro a angelo è stata possibile grazie ad un bravissimo truccatore che ha coperto le evidenti scritte e i disegni che l’ex calciatore ha praticamente dappertutto, mettendo così in risalto lo sguardo dolce e i lineamenti gentili. Durante la registrazione della puntata di ieri, Manuel Vallicella senza tatuaggi ha detto di sentirsi come Mastro Lindo, mentre Sonia ha rivelato di essere stata colpita più dall’outfit elegante che dal viso pulito.

In passato, come testimoniano alcuni scatti reperibili in rete e sui social, il tronista aveva uno stile decisamente meno aggressive di quello attuale, con capelli più lunghi – non rasati a zero come lo abbiamo conosciuto a Uomini e Donne – e senza alcun tatuaggio.

L’operaio di Verona aveva dichiarato mesi fa di aver voluto incidere la pelle e coprire anche parte del volto per nascondere la sua timidezza. Chissà che adesso, presa confidenza con le telecamere e compreso che il gentil sesso è attratto da lui in ogni caso, Manuel Vallicella senza tatuaggi non si trovi più a suo agio e magari decida di coprirne qualcuno.

Intanto, come confermano le anticipazioni di Uomini e Donne, per lui è arrivata Angela Viviani, la prosperosa ex gieffina (ve lo ricordate il topless mostrato all’Italia intera?) che ha confessato di trovarlo un ‘gran figo’. Sicuramente i due hanno un punto in comune da cui partire per approfondire la conoscenza: ovvero la passione per i tattoo, ma basterà?

