UnoMattina, Papa Francesco chiama in diretta. L'emozione dei due conduttori Franco Di Mare e Francesca Fialdini.

di Grazia Cicciotti - 22 Dicembre 2016

UnoMattina, Papa Francesco chiama in diretta: 'Vi auguro un Natale cristiano'

È stata una puntata storica quella di UnoMattina andata in onda giovedì 22 dicembre e non potrebbe essere altrimenti, considerando che Franco Di Mare e Francesca Fialdini hanno accolto la telefonata in diretta di Papa Francesco, desideroso di fare gli auguri di Natale ai telespettatori.



“Vi auguro un Natale cristiano, come è stato fatto il primo. - ha poi continuato il Papa - La piccolezza: in questo mondo dove si adora tanto il Dio denaro, il Natale ci aiuti a guardare la piccolezza di questo Dio che ha capovolto i valori mondani”.

Dopo qualche secondo di ritardo (tanto che Franco Di Mare, ironizzando, ha supposto che si trattasse di uno scherzo), il Papa ha salutato i conduttori: “Buongiorno - ha esordito - mi hanno detto che oggi per voi di UnoMattina è una data importante, festeggiate 30 anni di trasmissione. Volevo complimentarmi con voi, con gli autori del programma, i conduttori, i giornalisti, i registi, i tecnici, gli impiegati… con tutti coloro che cooperano alla realizzazione di questa trasmissione molto popolare”

L’emozione dei due conduttori era chiaramente tangibile, ancor più se si considera che è la prima volta che il Pontefice fa gli auguri in diretta durante una trasmissione televisiva così seguita (è già capitato sia in radio che in tv, ma solo in occasione di veglie di preghiera e raduni scout).

