Uno Mattina, il saluto di Franco di Mare e di Francesca Fialdini, ecco chi arriva al loro posto

Questa mattina Franco di Mare e Francesca Fialdini hanno saluto in diretta il pubblico di Uno Mattina. Da Lunedi una nuova coppia prenderà il loro posto. Ecco chi ci sarà

09 Giugno 2017

Dopo una stagione ricca di successi, Franco Di Mare e Francesca Fialdini stamattina hanno salutato il loro pubblico al termine dell'ultima puntata della versione invernale di Unomattina: da lunedì ci sarà spazio per quella estiva, con due nuovi conduttori.

A sostituire Di Mare e Fialdini saranno quest'anno Tiberio Timperi e Valentina Bisti, due volti già noti al pubblico Rai: Timperi conduce da vent'anni il contenitore mattutino del fine settimana Rai mentre la Bisti, mezzobusto del Tg1, è già stata protagonista di Unomattina estate nel 2013.

Il pubblico ha salutato con affetto Franco Di Mare e Francesca Fialdini, molto apprezzati nel loro ruolo, anche con molti messaggi sui social network, augurandosi di rivederli il prossimo anno.

#Unomattina edizione invernale finisce così e vi saluta augurandovi una buona estate su@RaiUno. Continuate a seguirci sui social pic.twitter.com/9Uz3PDsCWF — Uno Mattina (@Unomattina) 9 giugno 2017

Per Di Mare e Fialdini è stata certamente un'edizione indimenticabile: per festeggiare i 30 anni di Unomattina hanno ricevuto in diretta la telefonata di Papa Francesco, un momento che è rimasto impresso nella mente dei telespettatori e immaginiamo anche in quella degli emozionatissimi conduttori.

foto @facebook-archivio