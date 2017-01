Una serie di sfortunati eventi, Jim Carrey vs Neil Patrick Harris, chi vince?

Una serie di sfortunati eventi, Jim Carrey vs Neil Patrick Harris: chi preferite come Conte Olaf?

di Francesca Di Belardino - 19 Gennaio 2017

Un'eredità pesante quella lasciata sulle spalle del pur bravissimo Neil Patrick Harris, conosciuto per il ruolo di Barney in How I met your mother e da poco diventato il conte Olaf in Una serie di sfortunati eventi, su Netflix: il ruolo del cattivo nei libri di Lemony Snicket è stato infatti interpretato al cinema da Jim Carrey, un genio assoluto nella caratterizzazione dei personaggi.

Trasformismo è infatti il secondo nome di Carrey, che non a caso è diventato un mito grazie anche al film 'The Mask' e alla sua eccezionale mimica facciale: stare al suo passo è difficile, se non impossibile.

BuzzFeed ha chiesto ai suoi lettori chi fra i due conte Olaf preferiscono: la versione cinematografica di Carrey o quella seriale di Harris. E il risultato vi stupirà!

E' Neil Patrick Harris infatti a vincere con un 53%, seguito certamente da vicino da Jim Carrey al 47%: le recensioni della serie Netflix, al momento disponibile in streaming, sono infatti entusiastiche.

Sui social il pubblico si divide: c'è chi dice che Carrey è insuperabile, chi che anche Harris è bravo ma che l'originale è ancora meglio, e chi invece si dichiara perdutamente innamorato della performance di Neil Patrick "Barney" Harris.

Il film con Jim Carrey risale al 2004 ed ha guadagnato un Oscar per il miglior trucco e tre nomination per miglior colonna sonora, migliore scenografia e migliori costumi: la serie è invece disponibile su Netflix dal 13 gennaio ed è già stata ordinata una seconda stagione, che coprirà fino al nono libro della serie di Lemony Snicket. L'accoglienza alla serie è stata molto buona: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes la prima stagione ha un indice di gradimento del 94% basato su 17 recensioni, con un voto medio di 8.14 su 10.