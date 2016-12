Una poltrona per due, ecco la spiegazione della scena finale in Borsa

Una poltrona per due, se non avete capito il significato della scena finale in Borsa, ecco qui la spiegazione

di Eleonora D'Urbano - 23 Dicembre 2016

SHARE

Una poltrona per due, scena della borsa: ecco la spiegazione

Non c’è Natale che si rispetti senza Una poltrona per due su Mediaset. Il film del 1983 con Eddie Murphy e Dan Aykroyd nei panni, rispettivamente, di un mendicante e di un broker che per una serie di equivoci e scommesse si ritrovano a prendere l’uno il posto dell’altro, raccoglie a suo modo l’eredità lasciata da Mark Twain con la storia de ‘Il principe e il povero’, i fan della commedia natalizia ne conosceranno a menadito battute e inquadrature, tuttavia a distanza di anni permangono diversi dubbi in merito al significato della scena finale in Borsa.

Eddie Murphy, che interpreta il barbone Billie Valentine, diventa un ricco agente di borsa a discapito di Dan Aykroyd (Luois Winthorpe III): a mettere lo zampino in questo surreale scambio di ruoli, i fratelli Randolph e Mortimer Duke della Duke&Duke, l’azienda per cui lavora Louis. Per 1 $, i fratelli tentano di capire se la propensione degli uomini a comportarsi bene sia innata o dipenda dall’ambiente sociale in cui sono inseriti. Così Billie si rivela un ottimo investitore in Borsa, al contrario Louis perde tutto e arriva a sfiorare il suicidio. Infuriato con l’ex clochard, decide di fargliela pagare e irrompe nella festa aziendale organizzata dai Duke e là Valentine scopre della scommessa legata al loro destino. A questo punto i due decidono di ribaltare la loro sorte e vendicarsi dei due fratelli e architettano un piano: i Dukes corrompono un funzionario governativo per ottenere informazioni sul raccolto delle arance in esclusiva così da speculare sui derivati. La loro intenzione, sapendo in anticipo che la produzione di arance sta andando bene, è comprare dei Futures e poi rivenderli poco prima che crolli il prezzo così da guadagnarci.

UNA POLTRONA PER DUE, ECCO COSA SUCCESSE SUL SET

Billie e Louis, invece, falsificano il rapporto facendogli credere che la quantità di arance scarseggia e dunque il prezzo è destinato a salire subito dopo l’annuncio del Ministro dell’Economia. Sicuri della loro scoperta, i Dukes investono i loro soldi in contratti Futures per compratori e così fanno altri investitori, fino a quando non fanno i conti – è proprio il caso di dirlo – con Billie e Louis che sono felici di vendere e di andare ai Tropici con i soldi tolti ai due fratelli.