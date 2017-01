Un passo dal cielo 4 prima puntata, i fan si scatenano su Twitter: 'senza di loro non è la stessa cosa'

È bastata la prima puntata della nuova stagione di Un passo dal cielo 4 per far scatenare gli utenti di Twitter. Lo hanno scritto a chiare lettere, ecco cosa vorrebbero accadesse

18 Gennaio 2017

Un passo dal cielo 4 prima puntata, boom di ascolti ma scatta la polemica sui social

Su Rai1 grande esordio della nuova stagione di "Un passo dal cielo 4": la prima puntata, infatti, è stata vista da 6 milioni 231 mila spettatori facendo registrare uno share da record, pari al 24.16%.

Merito di Fedez, senza alcun dubbio, che catalizza oramai l'attenzione di milioni di persone qualunque cosa faccia, ma al di là dei risultati eccezionali che hanno incoronato Un passo dal cielo 4 il programma più seguito del prime time del 19 gennaio, gli spettatori hanno mosso parecchie critiche alla fiction con la new entry Daniele Liotti al posto di Terence Hill.

Proprio l'assenza dell'attore, insieme a quella di Gabriele Rossi, hanno disorientato – o peggio, infastidito – chi si aspettava di vederli di nuovo sul piccolo schermo.

Una valanga di commenti delusi, infatti, è piovuta su Twitter quando è stato chiaro che il grande Terence Hill (alias Pietro Thiene, ispettore superiore del Corpo forestale) e l'ex concorrente del Gf Vip (Giorgio Gualtieri, nipote di Pietro) non avrebbero preso parte alla fiction. “#UnPassoDalCielo4 voglio di nuovo Gabriele rossi e terence Hill senza di loro non è più lo stesso, non ha senso che ci sia fedez” ha tuonato una ragazza.

Possiamo però anticiparvi che Gabriele Rossi sarà presto nel cast di Solo per amore 2 e che, dando uno sguardo alla gallery di Instagram, pare impegnato a riscoprire la sua prima e più grande passione: la danza. D'altronde già nella casa più spiata d'Italia aveva messo in mostra la sua esperienza come ballerino e coreografo.

Terence Hill, dal canto suo, sarà sul set di Don Matteo 11, dal quale ci giunge un rumor che – se confermato – sarebbe un vero e proprio colpo per i fan della longeva fiction. Sembra infatti che Simone Montedoro, alias il Capitano Tommasi, sia pronto a lasciare dopo anni di onorato servizio la nota caserma e il fido collega Nino Frassica per essere sostituito da un capitano donna.

