U2, Ticketone nella bufera: biglietti spariti in 10 minuti. Ecco cosa sta succedendo

U2, Ticketone nella bufera per i biglietti scomparsi in pochi minuti: utenti inferociti sui social e mossa (a sorpresa) di Live Nation

di Francesca Di Belardino - 16 Gennaio 2017

SHARE

U2, Ticketone di nuovo nella bufera: dopo il caso Coldplay, ampiamente trattato dalla trasmissione Mediaset Le Iene, c'è un nuovo scandalo sui social, alimentato dai fan inferociti che stamattina tentavano di acquistare un biglietto per la data romana del tour degli U2, prevista allo Stadio Olimpico il 15 luglio.

A quanto pare i biglietti per il concerto degli U2 si sono letteralmente volatilizzati nel giro di 10 minuti e sui social (Twitter e Facebook in primis) molti utenti lamentano di aver trovato dopo pochi minuti i biglietti in vendita a prezzo raddoppiato su siti di aste on-line. Altri hanno fatto notare come siano rimasti disponibili solo settori dal prezzo astronomico.

Biglietti per gli U2 finiti in 4 minuti: su Ebay già in vendita a 400euro per il prato. Ma non doveva finire questo scandalo? #U2 — andrea lucatello (@andlucatello) 16 gennaio 2017

E dire che già qualche giorno fa, secondo un articolo apparso su Il Sole 24 ore, TicketOne aveva sospeso la prevendita "sospetta" di un centinaio di biglietti, proprio per stroncare sul nascere polemiche legate al secondary ticketing.

E' notizia di pochi minuti fa che Live Nation ha comunicato una seconda data per gli U2 a Roma, proprio dal momento che la prima è andata sold-out in un lampo: fissata per il 16 luglio, le vendite si aprono il 23 gennaio sempre alle 10.

Gli U2 saranno in tour in tutto il mondo, dal Canada al Belgio, per celebrare i 30 anni del loro album record, The Joshua Tree: in molti ricordano lo show del 1987, quando al Flaminio la band di Dublino raggruppò 45mila persone e i residenti, a causa delle vibrazioni molto forti, pensarono addirittura al terremoto....