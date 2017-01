Torna Twin Peaks in esclusiva su Sky nel 2017: la prima immagine ufficiale dell'iconica serie ed il cast

Twin Peaks in esclusiva Sky nel 2017: tutto quello che c'è da sapere sul cast e sulla trama. Rilasciata anche la prima immagine della terza stagione.

di Grazia Cicciotti - 16 Gennaio 2017

Torna Twin Peaks in esclusiva per Sky nel 2017: la prima immagine ufficiale dell'iconica serie ed il cast

Volevate una data e finalmente ce l’avete. Gli attesissimi nuovi episodi di Twin Peaks - che torna dopo ben 26 anni con una sorprendente terza stagione composta da 18 puntate - andranno in onda il 21 maggio. Manca ancora un bel po’, lo sappiamo, ma la buona notizia è che andranno in onda su Sky Atlantic HD in contemporanea con gli Stati Uniti, per cui anche i fan italiani ora sanno dove potranno vederla e quando.

Scritta ancora una volta da Mark Frost e David Lynch, di questo ritorno per ora sappiamo che la prima puntata durerà due ore e che la storia sarà ambientata 25 anni dopo l’omicidio di Laura Palmer: il protagonista, a meno di sconvolgimenti improvvisi, dovrebbe essere Dale Cooper, di ritorno a Twin Peaks. Ritroveremo dunque nel cast Kyle MacLachlan, accanto ad altri 217 attori noti e meno noti: tra i volti già conosciuti ai fan di Twin Peaks, state certi di rivedere Sherilyn Fenn, Madchen Amick, Sheryl Lee e David Duchovny, oltre a David Lynch nei panni di Gordon Cole, il Capo dell'Ufficio Regionale dell’FBI, già protagonista nella seconda stagione di alcune scene ironiche.

Non mancheranno new entry, tra cui Laura Dern, la ‘nostra’ Monica Bellucci, Michael Cera e Trent Reznor.

Insomma, le novità non mancano, anche se per godersele tutte bisognerà aspettare ancora qualche mese. Nel frattempo, è disponibile la prima immaginedi questa terza e attesissima stagione, che in realtà non rivela granché (come è giusto che sia), spingendo i fan a ipotizzare e scervellarsi. Voi cosa ne pensate?

TWIN PEAKS 2017, IL CAST DELLA SERIE

foto@Sky