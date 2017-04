Twilight, ci sarà un sequel della serie? Si farà il sesto film? Ecco cosa rivelano Robert Pattinson e Kristen Stewart

Nuove indiscerezioni sul possibile sesto film della saga Twilight. Cosa accadrà a Bella e Edward e alla loro adorata figlia Renesmee. Chi interpreterà il suo ruolo? Tanti fan felicissimi e ansiosi di scoprire il sequel della loro tanto amata serie

di Rosanna Donato - 24 Aprile 2017

SHARE

Ci sarà un sesto film di Twilight? Robert Pattinson vorrebbe tornare a vestire i panni del vampiro Edward Cullen. Negli ultimi mesi siamo venuti a conoscenza di alcune rivelazioni inerenti ad un possibile ritorno sul grande schermo di una delle coppie più amate dagli adolescenti e giovani. Stiamo parlando di Edward Cullen (Robert Pattinson) e Bella Swan (Kristen Stewart).

Sembra che anche la Casa di Produzione voglia realizzare un sequel di Twilight, ma il progetto prenderà il via solo nel momento in cui la produzione avrà il consenso dell’autrice dei romanzi da cui è tratta la saga, Stephenie Meyer.

Twilight, ci sarà un sequel della serie?

Se qualche mese fa gli sceneggiatori erano restii a scrivere un nuovo capitolo della saga per il cinema, ora l’attore Robert Pattinson ha voluto spezzare una lancia in favore del sesto sequel: “Sono sempre stato curioso in merito. Ovunque ci sia un pubblico di massa mi piace sempre l’idea di sovvertire le aspettative delle persone. Ci potrebbero essere alcuni modi radicali di farlo, e potrebbero essere molto divertenti. È sempre difficile quando non c’è materiale su cui basarsi”.

Tutti vogliono il ritorno di Twilight e dei suoi interpreti principali - Robert Pattinson e Kristen Stewart -, ma sarà così anche per la scrittrice Stephenie Meyer? Tempo fa l’autrice della saga originale aveva rivelato: “Mi piacerebbe scrivere qualcosa di nuovo per Twilight, magari esplorare nuovi mondi, ma solo se prima Bella, Edward e Jacob moriranno”. Che la Meyer stia pensando a una sorta di reboot con Renesmee, la figlia di Bella e Edward? In tal caso, i fan della saga vorrebbero Nina Dobrev (Elena in The Vampire Diaries) come protagonista.

Kristen Stewart, diversamente dal suo ex fidanzato e collega di set, non vuole tornare sul grande schermo nei panni di Bella Swan: “Abbiamo finito la serie. Abbiamo fatto cinque film. Penso che il giusto sia stato fatto”. Al momento non vi è nulla di ufficiale, ma chissà che l’autrice di Twilight non decida di portare avanti il progetto o dare il consenso a un sesto sequel di Twilight. I fan, inoltre, dovrebbero mettere in conto la possibilità che in un eventuale nuovo film potrebbe comparire solo una parte del cast di attori delle pellicole precedenti.

foto@social