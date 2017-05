Tutto può succedere 2: appaiono strane coincidenze con Un medico in famiglia, il pubblico reagisce così

Tutto può succedere 2, nella puntata andata in onda ieri sera 11 Maggio sono apparse delle strane coincidenze con la fiction Un Medico in famiglia. Il pubblico di Rai 1 non ha retto al colpo: gli utenti non si sono ancora ripresi dalla morte di Guido Zanin (lasciando vedova Maria) e vedere inquadrato anche quel particolare è stato un vero e proprio tuffo al cuore. Tante... troppe coincidenze in un'unica puntata. Ecco cosa è andato in onda

di Eleonora D'Urbano - 12 Maggio 2017

Tutto può succedere e Un medico in famiglia, tuffo al cuore vedendo le immagini di Villa Aurora e...

Non siete i soli, ve lo assicuriamo, ad aver avuto un transfer durante la 4° puntata di Tutto può succedere 2 quando Pietro Sermonti, alias Alessandro Ferraro, si è ritrovato ad accompagnare la madre a Pisa per una visita e la clinica inquadrata era la celebre Villa Aurora di Un medico in famiglia.

Ditelo che per un attimo siete tornati indietro nel tempo e avete associato il volto del primogenito dei Ferraro a quello dell’indimenticato Guido Zanin che a lavorava a Villa Aurora…E ammettete pure che solo per un secondo avete sperato che da quella clinica – che per inciso, come riporta davinotti.com, è la Casa di Cura Assunzione di Maria Santissima sulla Nomentana a Roma – uscisse Maria di Un Medico in famiglia e riabbracciasse la sua dolce metà. Se non lo fate voi, sui social non mancano le testimonianze da parte degli spettatori che ieri 11 maggio hanno rivissuto le avventure sentimentali di Guido/Alessandro, sconvolti anche dalla notizia che la figlia in arrivo si chiamerà proprio Maria.

Tante, troppe le coincidenze che non sono passate inosservate tra le due amatissime fiction e ancora ben presente l’affetto del pubblico per la coppia Sermonti – Margot Sikaboniy.

“Ma allora lo fate apposta La bambina che si chiama Maria Le scene a villa aurora MA COME SI FA #TuttoPuoSuccedere2 #unmedicoinfamiglia”, “Che bello sapere che siamo ancora tutti sotto a un treno per Zanin e ci bastano "Maria" e "Villa Aurora" per sfasare #TuttoPuoSuccedere2” e “QUINDI NON SONO L'UNICA AD AVER RICONOSCIUTO VILLA AURORA IN QUELLA SCENA? GUIDO ZANIN È TORNATO PER POCHI MINUTI. #TuttoPuoSuccedere2” sono solo alcuni dei cinguettii apparsi durante la 4° puntata della fiction che – ne siamo sicuri – dopo questo piacevole ritorno al passato, a quando Guido e Maria erano la coppia più bella della storia delle serie tv – avrà convinto anche i più scettici.

