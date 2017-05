Tutto può succedere, chi è l'attore che interpreta Max?

Tante lacrime sono scese durante la seconda puntata di Tutto Può succedere 2. Protagonista di una scena davvero commovente è stato Max Ferraro, il ragazzo affetto dalla sindrome di Asperger.

di Eleonora D'Urbano - 28 Aprile 2017

Tutto può succedere 2, la scena in cui Max scopre di essere affetto da Asperger commuove tutti: chi è l'attore?

“Tutto può succedere 2”, in onda su Rai1 ha vinto il 27 aprile la prima serata con 3 milioni e 939 mila spettatori e il 16.94% di share: la seconda puntata della fiction ispirata a ‘Parenthood’ con Pietro Sermonti, Camilla Filippi, Maya Sansa, Alessandro Tiberi e Ana Caterina Morariu, è stata densa di emozioni e lacrime e una scena in particolare ha fatto commuovere il pubblico.

Quando Max Ferraro ha scoperto di avere la sindrome di Asperger e i suoi genitori Alessandro e Cristina gli hanno spiegato quali fossero i suoi punti di forza e le sue difficoltà – sottolineando da una parte la sua grande determinazione e la profonda conoscenza di argomenti specifici, come nel suo caso gli insetti, ma dall’altra gli aspetti su cui deve migliorare come guardare le persone negli occhi e stare calmo quando incontra qualcuno che ha idee diverse dalle sue – molti spettatori hanno cinguettato su Twitter che l’attore avrebbe meritato un Oscar tanto è stata toccante la sua interpretazione.

Per chi non lo sapesse il ragazzino con la sindrome di Asperger è interpretato da Roberto Nocchi che in un’intervista disponibile su Raiplay, ha dichiarato:

“L’asperger è una forma lieve di autismo e al contrario di quanto si pensi, queste persone sono intelligentissime nel settore della matematica perché hanno un cervello che ragiona in modo logico. Loro non provano molte emozioni, seguono le regole e hanno un piccolo mondo in testa fatto di tasselli e se anche solo un tassello si muove, il loro piccolo mondo crolla”.

Roberto Nocchi ha ammesso che è stato molto difficile interpretare la parte di Max soprattutto all’inizio:

“Dovevo capire come sono i bambini Asperger, gli altri attori mi hanno aiutato tantissimo per questo ruolo. Per le scene in cui dovevo avere forti attacchi di ira, è venuto uno psicologo che mi ha spiegato cosa avrebbero fatto i bambini con questa sindrome in queste situazioni”.

Il piccolo attore si è ispirato ad un suo amico, affetto – in forma molto lieve – dalla sindrome di Asperger, poi ha confessato che l’aspetto più difficile di portare Max in tv è stato riuscire a non ridere perché, ha spiegato ancora, gli Aspie non ridono mai.

