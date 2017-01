Tutti i ponti del 2017: prendete il calendario ed iniziate a programmare le vacanze mordi e fuggi che potrete organizzare nel nuovo anno

di Francesca Di Belardino - 03 Gennaio 2017

Se ci siamo lasciati alle spalle un 2016 avaro di ponti, dove le festività comandate sono cadute spesso in giorni già rossi sul calendario o comunque non lavorativi, il 2017 si preannuncia diverso. Calendario alla mano iniziamo dunque a segnare tutti i ponti del 2017, che saranno comodi soprattutto per organizzare breve vacanze rigeneranti in attesa delle ferie estive. Sul web fioriscono le teorie di chi afferma di essere in grado di prendere una settimana di ferie e restare fuori un mese: c'è bisogno di un capoufficio e colleghi tolleranti, ma forse è possibile anche quest'anno!

Tutti i ponti del 2017: dal 1 Maggio alle feste patronali

6 gennaio – venerdì

25 aprile – martedì

1 maggio – lunedì

2 giugno – venerdì

29 giugno (san Pietro e Paolo, patroni di Roma) – giovedì

15 agosto – martedì

1 novembre – mercoledì

7 dicembre (sant’Ambrogio, patrono di Milano) – giovedì

8 dicembre – venerdì

25 dicembre – lunedì

26 dicembre – martedì

31 dicembre – domenica (1 gennaio 2018 – lunedì)