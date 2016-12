Dopo Manuel Vallicella, ecco l'altro nuovo tronista Uomini e Donne 2017 ex corteggiatore di Clarissa Marchese

Svelato l'altro tronista di Uomini e Donne 2017 che affiancherà Manuel Vallicella sul trono del noto programma di Maria De Filippi. Lui è l'ex corteggiatore di Clarissa Marchese

di Eleonora D'Urbano - 27 Dicembre 2016

Tronista Uomini e Donne 2017, oltre a Manuel Vallicella anche…

Abbiamo scoperto da qualche settimana che il nuovo tronista di Uomini e Donne 2017 è Manuel Vallicella, vecchia conoscenza di Ludovica Valli e amico di Andrea Damante. Accanto a lui, nella seconda parte del dating show di Maria De Filippi vedremo anche l’ex corteggiatore di Clarissa Marchese, Luca Onestini. Sarà lui uno dei nuovi tronisti di Uomini e Donne 2017 e, considerato che già conosce bene i meccanismi del talk pomeridiano e non è nuovo al piccolo schermo, non facciamo fatica a credere che vivrà questo momento di notorietà al massimo, regalando emozioni alle già tantissime fan che pendono dalle sue labbra. Beccato a Bologna a registrare il video di presentazione per il trono classico di Uomini e Donne 2017 Luca Onestini non si è negato ai selfie insieme ad alcune ammiratrici che lo conoscono già prima che scendesse dalla famigerata scala del programma di Canale 5. Luca Onestini non è soltanto il nuovo tronista di Uomini e Donne 2017, né possiamo etichettarlo come uno dei corteggiatori di Clarissa Marchese, che a lui ha preferito Federico Gregucci, ma è anche un modello, uno studente di odontoiatria di 24 anni e in passato è stato bagnino e insegnante di vela per essere economicamente indipendente. Il curriculim di Luca Onestini è tuttavia ben più ricco: il nuovo tronista di Uomini e Donne 2017 ha vinto il titolo di Mister Italia e ha partecipato all’ultima edizione di Temptation Island come single: è stato lui ad intrigare maggiormente Ludovica Valli, che alla fine della trasmissione condotta da Filippo Bisciglia, uscì con il suo fidanzato Fabio Ferrara, salvo annunciare la rottura solo qualche settimana più tardi; inoltre ha recitato al fianco di Gabriel Garko ne L’onore e il rispetto e si è presentato a Ciao Darwin nella categoria dei belli. Dunque, il nuovo tronista di Uomini e Donne 2017 ha tutte le carte in regola per fare strage di cuori: speriamo però che almeno una delle ragazze che lo corteggeranno lo colpisca talmente tanto da far breccia nel suo di cuore.