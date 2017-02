T2 Trainspotting, featurettein esclusiva dell'atteso film di Danny Boyle

Dal 23 febbraio arriva al cinema Trainspotting 2, qui vi mostriamo una clip esclusiva: protagonsita Begbie.

di Adele Ramazzotti - 07 Febbraio 2017

Trainspotting 2, clip in esclusiva dell'atteso film di Danny Boyle

Dal 23 febbraio arriverà al cinema l'atteso seguito del film cult del 1996 diretto da Danny Boyle, Trainspotting 2, di cui vi mostriamo una clip in esclusiva.

In questo secondo capitolo ritroviamo il cast originale: Ewan McGregor nei panni di Mark Renton, Ewen Bremner in quelli di Spud, Jonny Lee Miller è di nuovo Sick Boy e infine Robert Carlyle è Begbie.

Sono passati venti anni e molte cose sono cambiate, mentre altre sono rimaste le stesse. Mark Renton torna nell’unico posto che da sempre chiama casa, dove troverà ad attenderlo gli amici di sempre Sick Boy, Spud, Begbie, insieme ad altre vecchie conoscenze come il dolore, la perdita, la vendetta, l’odio, l’amore, la paura, l’eroina, l’autodistruzione e la minaccia di morte. Sono lì tutti in fila per dargli il benvenuto, pronti ad unirsi ai giochi.

"Sono passati ventuno anni dall’uscita del primo film – racconta il regist Danny Boyle – e dopo 20 anni è tardi per fare un sequel! Il ritardo non è stato intenzionale, per anni abbiamo parlato della volontà di farne un altro. Ma in realtà, è quello che dà al film una raison d’etre (..) 20 anni è un tempo lungo e si vede. I ragazzi si sono tenuti bene rispetto a come sarebbero potuti essere se paragonati a come apparivano in precedenza. Non si vergognano di essere così come sono, ed è proprio di questo che tratta il film.”

Trainspotting 2 accende il riflettore sui quattri storici protagonsiti del primo film, facendoci vedere dove si trovano 20 anni dopo, raccontandoci come si sono evolute le loro vite. Non si tratta di un vero e proprio sequel, come sottolinea anche Jonny Lee Miller:

“Ho sempre sostenuto che non era il caso di fare un sequel di Trainspotting, fintanto che non si prendessero in considerazione alcuni elementi. Come ci si sente da grandi? Cosa hanno fatto? Cosa è successo ai personaggi e in cosa sono coinvolti? Un sequel inequivocabile che offre le risposte sul perchè uno se n’è andato, o come un altro si è vendicato, diventa molto noioso. L’unico modo per renderlo più interessante è quello di metterci in mezzo la vita delle persone”.

In attesa di vedere Trainspotting 2 sul grande schermo, vi lasciamo con una clip esclusiva del film in cui vi mostriamo alcuni momenti delle riprese, mentre Robert Carlyle parla di come si è trasformato il suo personaggio Bebgie.

Trainspotting 2, regia Danny Boyle, con Ewan McGregor, Ewen Bremner, Jonny Lee Miller, Robert Carlyle, sceneggiatura John Hodge, dal 23 febbraio al cinema.

foto ufficio stampa