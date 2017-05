Torna il Postepay Sound Rock in Roma: 18 live da non perdere

Il 23 giugno prenderà il via la nona edizoine del Postepay Sound Rock in Roma. Dai Red Hot Chili Peppers ai Phoenix passando per Daniele Silvestri, Lauryn Hill, Marilyn Manson..per un'estate decisamente Rock.

di Elena Balestri - 13 Maggio 2017

Manca poco più di un mese all'inizio della nona stagione del Postepay Sound Rock in Roma, che quest'anno propone una line up straordinaria.

Diretto ancora una volta da Maximilinao Bucci e Sergio Giuliani, fondatori e creatori del festival, il Postepay Sound Rock in Roma prenderà il via il 23 giungo con il concerto di Damian Marley (il figlio più piccolo di Bob Marley) e terminerà il 2 agosto con The Offspring + Pennywise + Millencolin.

Nel mezzo, tantissimi concerti imperdibili: dalle prime date italiane dei tour di Red hot Chili Peppers, Marylin Manson e Alter Bridge al'unica data italiana dei Phoenix.

Un festival che sarà anche "solidale". "L'amministrazione capitolina - ha dichiarato l'Assessore allo Sport, alle Politiche Giovanili e Grandi Eventi di Roma, Daniele Frongia - punta a far convivere iniziative di carattere ludico con quelle a forte valenza sociale, specialmente nella periferia romana, e di finalizzarle al coinvolgimento dei giovani e non solo. Così, in accordo con gli organizzatori del “POSTEPAY SOUND ROCK IN ROMA”, si è inteso programmare dei momenti dedicati alle persone con disabilità e ai giovani delle case famiglia, che pur amando la musica, spesso non possono permettersi di partecipare alle esibizioni. Per questo motivo si è deciso, tutti insieme, di mettere a disposizione 150 ingressi omaggio per le persone diversamente abili, per i giovani delle case famiglia e per i loro accompagnatori. I biglietti sono per i concerti di J-Ax & Fedez, Daniele Silvestri, Samuel e Mannarino. Abbiamo coinvolto tutti i Municipi che, con l'ausilio del proprio Servizio Sociale, hanno indicato i partecipanti beneficiari tra persone che non fossero dipendenti o parenti di dipendenti di Roma Capitale. Abbiamo voluto donare una serata all'insegna della musica e del rock, un momento di sollievo a quei cittadini che spesso devono affrontare una quotidianità difficile".

Di seguito la line up completa di questa nona edizione del Postepay Sound Rock in Roma, per un'estate all'insegna della buona musica live.

Postepay Sound Rock in Roma : Line Up 2017

GIUGNO

23 Giugno: Damian Marley. Il più giovane dei figli di Bob Marley aprirà ufficialmente la rassegna.

24 Giugno: Daniele Silvestri Un evento speciale, fuori dal tour. L'artista ha preparato un set particolare, pronto a sorprendere il pubblico della "sua" Roma.

27 Giugno: Samuel. La vace dei Subsonica dopo il successo sanremese arriverà sul palco di Capannelle.

LUGLIO

04 Luglio: Brunori Sas. Partito nel segno dei "sold out", il nuovo spettacolo live arriva al festival rinnovato e ampliato nel repertorio e nell'allestimento.

05 Luglio: Alter Bridge + Blues Pills. Prima data in Italia, presenteranno il nuovo album “The Last Hero” che li ha confermati come una delle più importanti rock band in circolazione.

06 Luglio: Mannarino + Orchestraccia + Rogê, Lavinia Mancusi + Batuqueiros di Roma. Un evento speciale per il Festival. Nel “Roma-Rio”, insieme alla sua “super band” Mannarino sarà protagonista di una lunga giornata di musica e di festa, insieme all'Orchestraccia, Rogê e Lavinia Mancusi, e con le principali scuole di percussioni brasiliane, batuqueiros, insediate a Roma.

08 Luglio: J-Ax & Fedez. “Comunisti col Rolex” è stato un altro successo popolare, ora i due rapper sono pronti a scatenare il pubblico del Festival.

09 Luglio: Ms. Lauryn Hill. L'icona femminile dell'hip hop e R&B concluderà il tour italiano sul palco dell'Ippodromo delle Capannelle.

10 Luglio: The XX. Dopo aver venduto oltre 3 milioni di copie con i primi due lavori, il gruppo britannico presenterà a Roma il terzo, nuovo album.

13 Luglio: Marra / Guè. Prima tappa del tour estivo di Marracash e Gué Pequeno, che segue il grande successo di quello invernale.17 Luglio: Einstürzende Neubauten + Spiritual Front

17 luglio: Einstürzende Neubauten + Spiritual Front. Prima data italiana per l'iconica formazione tedesca.

20 Luglio: Red Hot Chili Peppers + Knower. Prima data italiana per la band californiana, una delle più conosciute al mondo. Il concerto è "sold out"

21 Luglio: Kasabian. E' stato travolgente il successo che li ha lanciati nel panorama rock planetario: il gruppo britannico presenterà il nuovo album.

22 Luglio: Phoenix. Unica data italiana per la band indie-rock francese che proprio nel 2017 festeggiano i 25 anni di carriera

25 Luglio: Marilyn Manson (+ special guest). Sarà la prima delle due date italiane dell'artista sratunitense, pronto a scioccare i "benpensanti della società moderna"

27 Luglio: Afterhours. Parte dal Festival il tour della band guidata da Manuel Agnelli.

29 Luglio: Lo Stato Sociale + Ex-Otago. Per la prima volta al Festival, arrivano sulla scia del successo al Forum di Assago e dopo le innumerevoli esibizioni nei principali club europei.

02 Agosto: The Offspring + Pennywise + Millencolin Un appuntamento straordinario, con ospiti d'eccezione a dividere il palco con la band statunitense: Pennywise - una vera e propria istituzione del punk rock californiano - e Millencolin, tra i primi ad esportare lo “skate-rock” di matrice svedese.