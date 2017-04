Dal 22 al 29 aprile il cinema grande protagonista del Bari International Film Festival 2017 giunto quest'anno alla sua ottava edizione.

di Adele Ramazzotti - 12 Aprile 2017

Torna il Bari International Film Festival dal 22 al 29 aprile che quest'anno giunge alla sua ottava edizione. Presidente di questa ottava edizione del festival ideato da Felice Laudadio è la regista Margarethe von Trotta che il 28 aprile sarà protagonista insieme a Fanny Ardant di una straordinaria Master Class.

Anche quest'anno tornano infatti le seguitissime e belle Lezioni di Cinema all'interno del Teatro Petruzzelil, le anteprima mondiali e italiane, senza dimenticare la 'competizione cinematografica'.

Bari International Film Festival 22 - 29 aprile: 9 imperdibili Master Class

Nove le Lezioni di Cinema, le Master Class in programma tutti i giorni alle 11 dal 22 al 29 aprile al Bif&st 2017. Il 22 aprile alle ore 11 il Teatro Petruzzelli ospiterà la Master Class di Andrej Konchalovskij dopo la proiezione del suo film più recente, Paradise.

Il 23 aprile Alessandro Gassmann parlerà, in particolare, di suo padre Vittorio in occasione della grande retrospettiva a lui dedicata. Il 24 spetterà all'attrice Greta Scacchi incontrare il pubblico, dopo la proiezione di un suo film. Il giorno seguente sarà la volta di Pupi Avati e cederà la 'poltrona' il 26 aprile ai fratelli Vanzina (Carlo ed Enrico) che ricorderanno loro padre, Steno, presentando il suo libro Sotto le stelle del ’44 (pubblicato dal Centro Sperimentale di Cinematografia in occasione dei 100 anni dalla nascita del grande regista).

Il 27 aprile la Lezione di Cinema sarà tenuta dal maestro del brivido Dario Argento, mentre il 28 aprile Fanny Ardant e Margarethe von Trotta saranno le protagoniste di una conversazione a due voci al termine della proiezione di 'Paura e amore' della von Trotta. Il grande attore e produttore francese Jacques Perrin, cui il Bif&st dedica la sezione “Cinema e scienza”, interverrà il 29 dopo Il deserto dei Tartari di Valerio Zurlini. E infine il premio Oscar Volker Schlöndorff concluderà le Lezioni di Cinema, questa volta nel pomeriggio del 29 aprile, dopo la proiezione del suo film Return to Montauk, in anteprima assoluta italiana.

Bari International Film Festival 22 - 29 aprile: le 9 anteprime mondiali e italiane

Nove le anteprime italiane e mondiali proiettate nella splendida cornice del Teatro Petruzzelli. La prima delle anteprime sarà La tenerezza di Gianni Amelio, con Renato Carpentieri, Elio Germano, Micaela Ramazzotti, Giovanna Mezzogiorno, Maria Nazionale, Greta Scacchi. Il film, è un affresco di sentimenti che si incrociano tra il sorriso e la violenza. Un padre e i suoi figli non amati, un fratello e una sorella in conflitto, una giovane coppia che sembra serena. E i bambini che vedono e non possono ribellarsi. La storia di due famiglie in una Napoli inedita, lontana dalle periferie, una città borghese dove il benessere può mutarsi in tragedia, anche se la speranza è a portata di mano.

Il giorno seguente sarà la volta di Miss Sloane (Miss Sloane – Giochi di potere) di John Madden con Jessica Chastain, Gugu Mbatha Raw, Mark Strong. Il 24 aprile verrà invece presentato Unlocked (Codice Unlocked) di Michael Apted con Noomi Rapace, Orlando Bloom, Michael Douglas, John Malkovich. Il 25 toccherà al film di Zach Braff Going in Style (Insospettabili sospetti) con Morgan Freeman, Michael Caine, Alan Arkin. E ancora: 20th Century Women di Mike Mills, con Annette Bening, Ellen Fanning, Greta Gerwig (il 26 aprile), Get Out (Scappa) di Jordan Peele con Bradley Whitford, Allison Williams, Betty Gabriel, Catherine Keener il 27; Le Divan De Staline di Fanny Ardant con Gérard Depardieu, Emmanuelle Seigner il 28 aprile. A chiudere la sezione delle anteprime il 29 aprile saranno Return to Montauk di Volker Schlöndorff con Stellan Skarsgård, Bronagh Gallagher, Nina Hoss, Niels Arestrup e Gifted (Gifted – Il dono del talento) di Marc Webb con Chris Evans, Mckenna Grace, Jenny Slate, Lindsay Duncan, Octavia Spencer in anteprima internazionale.

Insomma tutto è pronto per un'altra grande edizione del Bari International Film Festival.

foto ufficio stampa