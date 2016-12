Tiziano Ferro a Sanremo 2017: la dichiarazione shock dopo l'annuncio come super ospite al Festival

Subito dopo l'annuncio di Tiziano Ferro come super ospite al Festival di Sanremo, arriva la dichiarazione shock di Adinolfi proprio sul cantante: ecco cosa ha detto

di Eleonora D'Urbano - 28 Dicembre 2016

Tiziano Ferro a Sanremo 2017 come super ospite ha fatto felici non solo i fan del cantante, lanciatissimo con il nuovo album ‘Il mestiere della vita', ma anche lo stesso direttore artistico Carlo Conti, che si è detto entusiasta di avere al Festival un artista come lui. L'annuncio della partecipazione di Tiziano Ferro a Sanremo 2017 ha però fatto storcere il naso a Mario Adinolfi, presidente del ‘Popolo della Famiglia' che dal suo profilo Facebook ha lanciato un durissimo affondo contro le scelte artistico-sociali di Conti. “L' anno scorso Elton John e Nicole Kidman. Quest'anno Tiziano Ferro. Se non sei uno che affitta uteri Carlo Conti non ti fa fare il superospite a Sanremo” ha tuonato il giornalista sui social, prima di aprire un'altra amarissima polemica sulla kermesse musicale. Stando a quanto riportato da Ilgiornale.it, infatti, Mario Adinolfi ha approfondito la crociata contro Tiziano Ferro a Sanremo 2017 e Carlo Conti tirando in ballo argomenti sempre scomodi come il canone Rai e i compensi del Festival, tanto per infervorare ancor di più lo stato d'animo dei suoi seguaci.

“Apprendo con stupore che le famiglie italiane anche quest'anno dovranno pagare un lauto cachet a un testimonial della maternità surrogata al festival di Sanremo 2017. Dopo lo squallore del nastrino arcobaleno obbligatorio del festival 2016, con i super ospiti internazionali Elton John e Nicole Kidman entrambi fruitori di uteri affittati, Carlo Conti insiste nel propinarci personaggi che comprano bambini partoriti da donne costrette per bisogno a venderseli”. Mario Adinolfi ha concluso insistendo ancora una volta sul concetto: “Affitterà l'utero per diventare ‘padre da solo', come annunciato in una recente intervista, utilizzando il ricco cachet di Sanremo pagato dalle mamme e dai papà italiani con il canone in bolletta elettrica"? Vedremo se Tiziano Ferro replicherà al giornalista dopo queste controverse dichiarazioni nei suoi confronti, oppure lascerà parlare la sua musica.

