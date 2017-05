Grande successo a Roma per i TIM MTV Awards 2017: in 20000 in Piazza del Popolo per assistere allo show di MTv. A condurre la serata Francesco Gabbani.

di Elena Balestri - 28 Maggio 2017

SHARE

TIM MTV Awards 2017: la musica protagonista a Piazza del Popolo a Roma

La ferita per l'attentato a Manchester al concerto di Ariana Grande è ancora fresca, ma la musica non si ferma e non si deve fermare, perchè come ha detto Paola Turci ai nostri microfoni "la musica può gridare più forte della cattiveria". E a Roma per i Tim MTV Awards 2017 sono arrivati in 20000 per sentire i propri beniamini live e sostenere la musica.

A fare gli onori di casa è stato Francesco Gabbani, al suo debutto nelle vesti di conduttore, che con grande disinvoltura si è mosso sul palco dei TIM MTV Awards 2017 esibendosi anche nel suo brano 'Tra le granite e le granate'. Otre a lui saliti sul palco: Fabri Fibra, Michele Bravi, Paola Turci, Nina Zilli, Lele, Elodie, Levante, Gabry Ponte ft. Danti, Samuel.

Abbiamo incontrato i protagonisti nel backstage dopo le loro esibizioni e ci hanno raccontato le loro emozioni e ricordato quanto sia forte il potere della musica. Vi lasciamo alle nostre interviste e ai vincitori dei TIM MTV Awards 2017.

TIM MTV AWARDS 20107: tutti i vincitori

Best Italian Band

Benji&Fede

Best Italian Male

Marco Mengoni

ACEA ENERGIA Best Italian Female

Emma

Best International Band

One Direction

Best International Male

Justin Bieber

Best International Female

Ariana Grande

MENTOS WHITE ALWAYS Best Look & Smile

Rihanna

Webstar

Alberico De Giglio

Best Artist From The World

Enrique Iglesias

Best Fan

Esercito (Marco Mengoni)

Best Video

The Chainsmokers ft. Halsey – Closer

Best New Artist

Ermal Meta

#MTVAwardsStars

Benji&Fede

Best Performance

Michele Bravi

MTV RAP ICON AWARD

Fabri Fibra: per essersi distinto come grande innovatore ed interprete del genere rap in Italia.

MTV HISTORY AWARD

Paola Turci: come riconoscimento alla sua lunga carriera di musicista e cantautrice

MTV MUSIC AWARD

Sfera Ebbasta: MTV Music, il canale musicale in esclusiva su Sky (708) che ogni giorno dedica ampio spazio alla nuova musica italiana, ha così premiato uno dei giovani artisti più amati dai suoi telespettatori e uno dei personaggi più rappresentativi della nuova scena rap.

foto ufficio stampa