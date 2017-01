Tim Burton alla regia di Dumbo, il film avrà due superstar d'eccezione

Tim Burton alla regia del nuovo Dumbo: il film Disney rivivrà in live action con un finale -forse- inaspettato

di Francesca Di Belardino - 13 Gennaio 2017

Sono passati due anni dall'annuncio che la Disney avrebbe lavorato ad un remake di Dumbo in live action, affidandosi alla maestria di Tim Burton: il progetto si è poi arenato, anche a causa degli impegni dello stesso regista, che quest'anno ha firmato il film 'Miss Peregrine - la casa dei ragazzi speciali'. Ora però si torna a parlare della pellicola grazie a dei rumors che arrivano da oltreoceano: a quanto pare Tim Burton avrebbe chiamato sia Will Smith che Tom Hanks a far parte del suo 'Dumbo'.

Il ruolo di Will Smith non è ancora chiaro ma si sa che la sceneggiatura di Ehren Kruger (conosciuto per aver sceneggiato il kolossal Transformers ma anche grandi horror come The Ring) spazia al di là della storia originale del piccolo elefante, sviluppando in parallelo quella di due bambini -legati a Dumbo- e del loro papà.

Il ruolo di Will Smith potrebbe dunque essere quello del papà affettuoso, mentre Tom Hanks è stato contattato per interpretare il cattivo, aka l'impresario del circo: ancora non si sa nulla a proposito della risposta dei due attori, mentre già da tempo la PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) si è mossa per indirizzare il film verso un finale più consono alla sensibilità animalista moderna.

Il classico Disney del 1948 infatti finisce con Dumbo che diventa un famoso e rispettato artista del circo, lo stesso dove è stato umiliato e maltrattato: la PETA ha già scritto una lettera a Tim Burton chiedendogli di regalare a grandi e piccoli un finale con Dumbo e la mamma liberi dalla schiavitù del circo.

Le riprese del film non sono ancora iniziate e non si ipotizza neanche una data d'uscita: per ora la Disney e Tim Burton sembrano ancora impegnati sul cast.