La nostra intervista a Marco Carta, che ci parla dell'album Tieniti forte

di Grazia Cicciotti - 29 Maggio 2017

Tieniti forte, Marco Carta: 'Abbiamo bisogno di cambiamento e positività'

Si intitola Tieniti forte il nuovo album di Marco Carta, uscito per Warner il 26 maggio. Una nuova vita per Marco, che non solo cambia team di lavoro e dunque sound, grazie anche alla produzione di Davide Simonetta, ma che ‘sforna’ quasi un concept album, che - già dal titolo - invita i suoi ascoltatori a godersi il momento.

Il primo singolo è, non a caso, Il meglio sta arrivando, che riassume sia il sentimento positivo dei testi che le sonorità contemporanee della tracklist, curata da autori come Luca Chiaravalli, Raige, Gianluigi Fazio, Tony Maiello, Gianluca Florulli , Stefano Pavani e - tra gli altri - anche dallo stesso Simonetta. Abbiamo chiesto a Marco di raccontarci questo suo nuovo progetto.

Marco Carta, Tieniti forte, le date dell'Instore

26 maggio - CAGLIARI – MONDADORI Centro Commerciale Sestu, località More Corraxe h. 17.30

27 maggio - ROMA – DISCOTECA LAZIALE Via Giovanni Giolitti 263 h. 15.00

28 maggio - ALGHERO - MONDADORI Via Carlo Alberto 19 h. 15.00

29maggio - VARESE – MONDADORI via Morosini 10 h. 15.30

29 maggio - MILANO - MONDADORI Piazza Duomo 1 h. 18.30

1 giugno- PALERMO - MONDADORI Via Ruggero Settimo 16 h. 17.30

2 giugno - SALERNO - MONDADORI Corso Vittorio Emanuele 56 h.15.00

2 giugno - NAPOLI - MONDADORI Piazza Vanvitelli 10 h. 18.00

3 giugno - FOGGIA - MONDADORI Via Oberdan 9/11 h. 15.00

3 giugno - BRINDISI - FELTRINELLI Corso Umberto I 133 h. 18.00

4 giugno - VILLACIDRO (VS) – Centro Commerciale Sant’Ignazio h. 17.00

5 giugno - FIRENZE - Galleria del Disco Sottopassaggio Stazione, Piazza della Stazione 14 h. 15.00

5 giugno - BOLOGNA - MONDADORI - Via Massimo D’Azeglio 34/a h. 18.00

7 giugno - GENOVA - MONDADORI Via XX Settembre 210 r ore 15.00

7 giugno - TORINO - FELTRINELLI Porta Nuova h. 18.00

