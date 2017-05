Dopo Amici, Thomas si prepara al suo debutto nel mondo discografico. Ecco la nostra intervista.

di Grazia Cicciotti - 18 Maggio 2017

SHARE

Thomas, da Amici all'album Oggi più che mai: 'Sono gratificato dall'affetto delle persone'

Il 19 maggio esce, per Warner Music, l’album di debutto di Thomas, concorrente dell’attuale edizione di Amici. Oggi più che mai - questo il titolo del disco - contiene 7 canzoni, di cui cinque inedite (scritte da Thomas insieme a Vittorio e Anthony Conte), quattro prodotte da Stash e Tricarichi (Normaltà, Why, Oggi più che mai e Persone come te) e due cover: Fast Car di Tracy Chapman e Hai Delle Isole Negli Occhi di Tiziano Ferro.

Anticipato dal singolo Normalità (scritto sempre da Thomas con Vittorio e Anthony Conte), l’album rappresenta per il giovane artista sicuramente una possibilità per farsi conoscere ancora meglio dal suo pubblico, che avrà modo di incontrare in occasione dell’Instare Tour. Vi lasciamo alla videointervista.

Oggi più che mai, la tracklist

Scusa

Normalità

Why

Oggi più che mai

Persone come te

Fast car

Hai delle isole negli occhi

Le date dell'Instore Tour

19/5 Bassano del Grappa (VI) - Centro Commerciale “Il Grifone” - h. 16.30

20/5 Roma - Discoteca Laziale, Via Giovanni Giolitti 263 - h. 15.00

21/5 Milano - Mondadori Piazza Duomo 1 – h.15.00

22/5 Catania - Mediaworld cc “Porte di Catania”, S.S. 192 del Gelso Bianco - h. 17.00

23/5 Torino – Mediaworld cc “Lingotto”, Via Nizza 262 - h. 17.00

24/5 Stezzano (BG) – Mediaworld cc “Le Due Torri” - h. 17.00

25/5 Brescia - Mondadori cc “Freccia Rossa” - h.15.00

26/5 Napoli - Feltrinelli Stazione Centrale, Piazza Garibaldi - h. 15.00

27/5 Salerno - Feltrinelli Corso Vittorio Emanuele 230 - h. 15.00

28/5 Bari – Feltrinelli, Via Melo 119 - h. 15.00

29/5 Palermo – Mondadori, Via Ruggiero Settimo, 18- h.15.00

30/5 Bologna – Mondadori, Via M. D'Azeglio, 34/A - h.15.00

31/5 Rimini – Mediaworld cc “Romagna Shopping Valley”, Savignano sul Rubicone - h. 17.00

1/6 Firenze – Galleria del Disco, Sottopassaggio Stazione, Piazza della Stazione, 14, - h. 15.00

foto@UfficioStampa