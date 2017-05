Dall'11 maggio nelle sale cinetmatografiche This Beautiful Fantastic, una storia romantica di un amore che sboccia, in ogni sua forma. Ecco una clip in esclusiva.

di Adele Ramazzotti - 06 Maggio 2017

SHARE

This Beautiful Fantastic, la nuova favola moderna di Simon Aboud. Clip in esclusiva

Dal regista di 'Comes a bright day' Simon Aboud, arriverà dall'11 maggio nelle sale cinematografiche italiane This Beautiful Fantastic.

La pellicola, di cui vi mostriamo una clip in esclusiva, è una moderna favola che racconta la tenera amicizia tra una giovane un po' eccentrica (Bella Brown) che sogna di diventare una scrittice di libri per bambini, e il suo vicino di casa (Alfie Stephenson) un anziano, ricco, burbero e solo. Sullo sfondo un giardino abbandonato nel cuore di una Londra poetica e nascosta, che rifiorisce nel giro di un mese nascondendo improbabili relazione e incontri profondi dai risvolti toccanti.

Bella Brown interpretata da Jessica Brown Findlay (Lady Sybil Crawley di Downton Abbey) è una giovane donna che lotta per dare un senso alla propria vita e che ricorderà al vecchio Alfie,come ci si senta ad essere vivi. Alfie Stephenson, interpretato dal candidato all'Oscar Tom Wilkinson, è un burbero anziano, solo, che dopo aver stretto una strana e magica amicizia con la giovane donna, le insegnerà attraverso la metafora del giardinaggio cosa sono la vita e l'amore.

"This Beautiful Fantastic è una di quelle rare storie con una bella anima - racconta il regista SImon Aboud - che fioriscono in un vero gioiello cinematografico. Si tratta di un racconto per adulti, una storia romantica di un amore che sboccia, in ogni sua forma".

Nel cast di This Beautiful Fantastic troviamo anche Jeremy Irvine (che grazie alla sua interpretazione in 'Now Is Good' è stato definito dalla critica uno degli astri nascenti di Hollywood) e Andrew Scott (il professor Moriarty della serie televisiva Sherlock).

Vi lasciamo con una clip esclusiva di This Beautiful Fanstastic, diretto da Simon Aboud e prodotto da Ambi Pictures, nelle sale dall'11 maggio.

foto ufficio stampa