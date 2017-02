The Vampire Diaries 8, il finale ricco di colpi di scena e l'addio con polemica

The Vampire Diaries 8, il finale: tanti colpi di scena nella finzione (occhio agli SPOILER) ma nella realtà un addio amaro fra i componenti del cast

di Francesca Di Belardino - 07 Febbraio 2017

The Vampire Diaries, serie tv a tema vampiresco nata sull'onda di Twilight e diventata poi un grande classico per giovani e giovanissimi, è arrivata alla sua stagione finale: l'ottava sarà infatti l'ultima serie e si decideranno, una volta e per sempre, le sorti di Damon, Stefan e di Elena, la ragazza da sempre al centro del triangolo amoroso fra i due fratelli vampiro.

Nina Dobrev, che aveva lasciato la serie nelle scorse stagioni, tornerà per il finale: l'ufficialità è stata data da poco ma il suo ritorno, anche per poche scene, sembrava già più che scontato.

Attenzione agli spoiler : sembra che per il gran finale torni anche Jeremy Gilbert (Steven R. McQueen), oltre ai già accertati David Anders (John Gilbert), Kayla Ewell (Vicki Donovan), Michael Trevino (Tyler Lockwood). Una reunion che riporterà indietro personaggi scomparsi-morti durante le otto stagioni, anche se come tutti i fan della serie sanno, la morte a Mystic Falls è un concetto parecchio astratto.

L'ultima speculazione dei fan, tenetevi forte, vede Bonnie (Kat Graham) e Enzo (Michael Malarkey) arrivare all'altare con Bonnie non più essere umano ma vampiro. A questo punto, la sua "morte" potrebbe riportare in vita Elena... andrà proprio così nel finale di The Vampire Diaries?

Quello che è certo è che, se sul piccolo schermo tutte gli interrogativi troveranno risposta, non è così nella vita reale: a quanto pare tra il cast della serie non corre affatto buon sangue e la festa finale sarebbe stata abbastanza "tiepida", non documentata neanche da una foto/ricordo di gruppo.

Perchè non c'è armonia nel cast di The Vampire Diaries? A quanto pare all'origine di tutto c'è la storia d'amore fra Ian Somerhalder (Damon) e Nina Dobrev (Elena), che dalla finzione si è trasformata in realtà per 3 anni. Successivamente i due si sono lasciati e Ian ha sposato Nikki Reed, l'ex Rosalie Cullen di Twilight (si, sempre di vampira trattasi), secondo i rumors gelosissima di Nina Dobrev. Insomma, se Ian e Nina non si sono lasciati da buoni amici, il cast si sarebbe diviso in due fazioni e non esisterebbe una foto di gruppo finale perchè nè l'uno nè l'altro vi avrebbero voluto partecipare.

Un addio polemico che lascia ai fan un po' di amaro in bocca: speriamo che la conclusione delle vicende di The Vampire Diaries non faccia altrettanto!