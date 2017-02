di Grazia Cicciotti - 13 Febbraio 2017

The Real, su Tv8 debutta il talk show interamente al femminile

Lunedì 13 febbraio Tv8 è pronto a lanciare il nuovo show The Real, un programma tutto al femminile che andrà in onda dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18.

Ma in cosa consiste esattamente il format, che prende ispirazione in realtà da un talk show statunitense (vantando anche una nomination agli Emmy)?

Cinque donne simili e nello stesso tempo molto diverse tra loro per due ore intrattengono gli spettatori chiacchierando di attualità, di vicende autobiografiche e di gossip, proprio come potrebbe capitare a cinque amiche durante una serata di confessioni e confidenze.

Alla conduzione troviamo - appunto - 5 donne: Daniela Collu (vista quest’anno nel divertentissimo StraFactor), Filippa Lagerbäck, Marisa Passera, Ambra Romani e Barbara Tabita.

Le cinque ragazze divideranno le loro chiacchiere in varie categorie: gli Hot Topics, vale a dire gli argomenti caldi e le tendenze della settimana; la Girl Chat, una chiacchierata tra le cinque protagoniste; gli Ospiti, tanti personaggi noti, ma anche storie di persone comuni, vere, originali e interessanti. Infine giochi, tutorials, cucina, consigli di stile e bellezza.

Tra gli ospiti ricorrenti Antonio Capitani - a cui spetterà il difficile compito di dare l’oroscopo - e Mara Maionchi.

In Italia, The Real è prodotto da Dry per TV8, scritto da Sonia Soldera, Dino Clemente, Elena D’Arminio, Stefano Martinelli e Alessandro Saitta, con la collaborazione di Fiamma Sanò e Laura Tonini. La regia è di Paolo Riccadonna. Media partner del programma è Radio Italia.

foto@UfficioStampa