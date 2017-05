La nostra intervista ai The Kolors, che ci parlano del nuovo album, You.

di Grazia Cicciotti - 22 Maggio 2017

The Kolors, arriva l'album You: 'È il corpo che si ribella al mondo che lo circonda'

Si intitola You (Baraonda/Artist First) il nuovo album dei The Kolors, che tornano nel mercato discografico a due anni di distanza da Out, certificato quattro volte platino.

Anticipato dal singolo What Happened Last Night (feat. Gucci Mane & Daddy’s Groove) - il cui video è stato girato a Tokyo da YouNuts Productions – l’album è nato sull’idea alla base delle playlist che possiamo crearci ormai liberamente sulle piattaforme musicali: alla base della tracklist, troviamo infatti un mix di influenze e di produzioni, retaggio della variopinta ecletticità della band, ma anche della produzione avvenuta tra Milano e Londra.

Tra le collaborazioni, oltre a Gucci Mane, spiccano invece l’ex Oasis Andy Bell e Gem Archer, oltre a Tommaso Colliva (Muse) e Daddy’s Groove (Bob Sinclar, Britney Spears, David Guetta) alla produzione. Per il missaggio, i The Kolors si sono avvalsi di ‘Spike’ Stent con il suo team (Beyoncé, Coldplay, Ed Sheeran, Madonna, Muse).

I The Kolors partiranno domani per il tour degli instore, e a luglio e agosto saranno in tutta Italia per una serie di appuntamenti live organizzati da F&PGROUP (Info www.fepgroup.it): 08/07 BELLARIA IGEA MARINA (RN) – Area Porto Canale 10/07 MAROSTICA (VI) – Piazza Degli Scacchi 15/07 COMO – Arena Teatro Sociale 11/08 MARINA DI CASTAGNETO (LI) – Marina Arena – Bolgheri Festival 12/08 MARINA DI PIETRASANTA (LU) – Teatro La Versiliana 16/08 PAESTUM (SA) – Teatro Dei Templi 18/08 ZAFFERANA ETNEA (CT) – Anfiteatro Falcone E Borsellino 19/08 PALERMO – Teatro Di Verdura.

