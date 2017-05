Dal 18 maggio al cinema The Dinner, thriller con Richard Gere e Stece Coogan: se vostro figlio facesse un errore, cosa sareste disposti a fare per difenderlo? Intervista esclusiva a Steve Coogan.

di Adele Ramazzotti - 05 Maggio 2017

The Dinner: intervista a Steve Coogan, esclusiva

Arriverà nelle sale cinematografiche italiane dal 18 maggio The Dinner, pellicola diretta da Oren Moverman e tratto dal bestseller internazionale 'La cena' di Herman Koch.

Il thriller interpretato da Steve Coogan, Richard Gere, Laura Linney e Rebecca Hall, si pone e fa porre a chi lo guarda, una domanda solo apparentemente semplice: cosa fareste se i vostri figli avessero commesso un crimine orribile? Fino a che punto vi spingereste per proteggerli?

The Dinner è una bomba ad orologeria, che distruggerà per sempre, nel tempo che va dall'antipasto al dessert, la vita di ognuno dei protagonisti. Tutto si svolge durante una cena in un ristorante di lusso, e grazie a dei salti temporali riusciamo a capire quale sia il legame tra i personaggi e quale sia il reale motivo che li ha portati a prendere parte proprio a quella cena.

"E' un film sui compromessi morali della società" spiega Steve Coogan durante l'intervista che vi mostriamo in esclusiva.

In The Dinner tutti i protagonisti sono colpevoli ed ogni loro azione è la conseguenza di in un interesse personale. Steve Coogan è Paul, un personaggio seducente, articolato e complesso.

"E' molto interessante e complesso. - racconta Coogan - E' moralmente indignato, un po' pazzo, arrabbiato. Ha un senso di giustizia e di ingiustizia riguardo al mondo. Ma è anche distruttivo e molto infelice, cincio e molto intelligente. E' facilmente comprensibile soprattutto per come vanno le cose al giorno d'oggi, visto che viviamo in un universo alternativo."

Vi lasciamo con la sinossi del film e l'intervista esclusiva a Steve Coogan, ricordandovi che The Dinner sarà nelle sale dal 18 maggio.

The Dinner: sinossi

Una cena tra due fratelli con le rispettive mogli in un ristorante di lusso fa venire a galla un orribile segreto. Stan Lohman (Richard Gere), membro del Congresso in corsa per la carica di governatore, accompagnato dalla giovane moglie Katelyn (Rebecca Hall), invita a cena in uno dei ristoranti più esclusivi della città suo fratello minore Paul (Steve Coogan) e la moglie Claire (Laura Linney). Quella che sembra essere una normale riunione familiare, si rivela essere invece l'occasione per discutere di un terribile omicidio commesso dai rispettivi figli e ancora impunito. I quattro genitori si trovano di fronte ad un doloroso dilemma morale: proteggere i propri ragazzi nascondendo la verità o agire secondo giustizia e denunciare il crimine?

Portata dopo portata i rapporti si frantumano e si svelano i veri volti dei quattro protagonisti, restituendo una rappresentazione feroce della natura selvaggia dell'uomo, ben celata sotto la superficie delle convenzioni sociali e delle apparenze borghesi.

foto ufficio stampa