The Circle, teaser trailer del film tratto dal best seller internazionale Il cerchio scritto da Dave Eggers. Nel cast Tom Hanks ed Emma Watson

15 Febbraio 2017

The Circle, teaser trailer del film con Tom Hanks ed Emma Watson

Il prossimo 27 aprile arriverà nelle sale cinematografiche The Circle, film diretto da James Ponsoldt (The End of the Tour - Un viaggio con David Foster Wallace e Parenthood) e tratto dal best seller internazionale 'Il cerchio', scritto da Dave Eggers (edito da Mondadori in Italia)

Nel cast di The Circle, emozionante thriller psicologico di cui vi proponiamo il teaser trailer rilasciato da Adler Entertainment, troviamo il premio Oscar® Tom Hanks, Emma Watson, John Boyega, Karen Gillan.

The Circle, tesaer trailer: sinossi del film

Appena fa il suo ingresso nella più grande azienda di tecnologia e social media del mondo, The Circle, Mae (Emma Watson) è incoraggiata dal Fondatore della società Eamon Bailey (Tom Hanks) a rinunciare alla propria privacy e a vivere la sua vita in un regime di trasparenza assoluta. Ma nessuno è veramente al sicuro quando tutti hanno la possibilità di guardare.

foto ufficio stampa