The Big Bang Theory, decima stagione: episodio finale... da urlo

L'episodio finale della decima stagione -che non sarà l'ultima, per la gioia dei tanti fan di The Big Bang Theory- farà sobbalzare sulla sedia i telespettatori

di Francesca Di Belardino - 12 Maggio 2017

La decima stagione -che per la gioia di tutti i fan della serie non sarà l'ultima- di The Big Bang Theory ha in serbo un episodio finale che farà saltare sulla sedia i telespettatori: per questo raccomandiamo a chiunque non voglia spoiler di fermare qui la sua lettura...

Nel corso delle dieci stagioni il personaggio principale, Sheldon Coooper (Jim Parsons), è cresciuto e si è evoluto, così come hanno fatto anche i suoi amici e colleghi: Sheldon in particolare, refrattario ai rapporti umani, è riuscito a fidanzarsi con Amy Farrah Fowler (Mayim Bialik), ad avere addirittura rapporti sessuali con lei e a progettare insieme una famiglia. Ora però Sheldon è pronto a fare il passo successivo (e definitivo).

Nell'ultima puntata della decima stagione, che negli USA è andata in onda l'11 maggio, troviamo Sheldon ed Amy separati: lei è andata a insegnare a Princeton per 3 mesi. Sheldon, rimasto da solo nell'appartamento, passa del tempo con Ramona Nowitzki (Riki Lindhome), sua ammiratrice, che finisce per baciarlo a sorpresa sulla bocca.

Sheldon reagisce proprio come ci si aspetterebbe da Sheldon: lascia la stanza, ma va direttamente all'aeroporto e si precipita a Princeton da Amy, dove le chiede di sposarlo.

La stagione si conclude così, senza la risposta di Amy: sebbene sembra scontato che lei dica di si, uno degli showrunner della serie, Steve Molaro, ha voluto instillare qualche dubbio: dopo aver raccontato che durante le riprese Kaley Cuoco non riusciva a smettere di piangere vedendo la scena della proposta, ha lasciato intendere che Amy potrebbe non prendere molto bene il fatto che il suo Sheldon abbia baciato un'altra donna.

L'undicesima stagione è quindi tutta da scrivere: certo è che per i fan di The Big Bang Theory le sorprese non sono certo finite qui!

