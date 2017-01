Il testimone di Pif, anticipazioni seconda puntata: le interviste a Nicola Rizzoli e Pierluigi Collina

Pif torna con Il Testimone su Tv8 e tutto è già pronto per la seconda puntata, che andrà in onda venerdì 3 febbraio alle ore 23.15. Si tratta della prima parte dello speciale Un week-end con l'arbitro (la seconda parte andrà in onda venerdì 3 febbraio, sempre alle ore 23.15), di cui Pif fa una premessa delle sue.

Il quesito è di quelli che meritano e, come al solito, Pif tenterà di trovare una risposta attraverso l'occhio - sempre ironico - della sua telecamera.

“Nella prima puntata il noto conduttore tv, regista e attore si reca a Coverciano, in occasione del raduno di inizio campionato della classe arbitrale, dove intervista Nicola Rizzoli, l'arbitro che ha avuto l'onore di arbitrare l'ultima finale dei Mondiali tra Germania e Argentina. A seguire, l'intervista con Pierluigi Collina, capo degli arbitri per la Federazione calcistica dell'Ucraina, nonché direttore di gara della finale mondiale del 2002. - si legge nelle anticipazioni ufficiali - Sotto la lente di Pif finiscono non solo gli ambienti istituzionali e ovattati della massima serie, ma anche quelli meno conosciuti del calcio di provincia. Pif documenta, seduto tra il pubblico, l'atmosfera che si vive sugli spalti in occasione di una partita del campionato di Eccellenza e di un incontro di serie D, arbitrato da una donna. Nella seconda puntata di Un week-end con l'arbitro, in onda sempre in esclusiva su TV8, venerdì 3 febbraio alle ore 23.15, il contrasto tra professionismo e dilettantismo si fa ancora più evidente. Oltre a 'documentare' una partita disputata in un campo di periferia del Sud e un match di seconda categoria, arbitrato da un ragazzo di soli 17 anni, Pif raccoglie il punto di vista di Ciro Ferrara, ex calciatore di Napoli e Juventus e della Nazionale. Infine Pif ci fa rivivere l'atmosfera che si è vissuta nell'ultimo 'movimentato' derby della Mole, diretto da Gianluca Rocchi, uno dei più autorevoli direttori di gara italiani.