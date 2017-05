Terremoto in RAI, la tv pubblica perde i suoi conduttori: ecco tutti quelli che andranno via

Sono tanti i conduttori della Rai pronti a lasciare i propri programmi per andare alle reti avversarie. E' il caso di Nicola Savino pronto ad andare a Le Iene ma anche di Giletti, Clerici, Alberto Angela e forse anche di Carlo Conti e Fabio Fazio. Ecco dove andranno i conduttori della RAI e cosa condurranno.

di Eleonora D'Urbano - 18 Maggio 2017

Conduttori via dalla Rai? A lasciare la tv pubblica ci sarebbe Giletti, Savino, Angela, Fazio e....

Il 28 giugno prima e il 6 luglio poi, è prevista a Milano la presentazione dei palinsesti Rai 2017/2018 e già si preannuncia bollente la due giorni meneghina: sul tavolo delle contrattazioni, in primis, il futuro di molti conduttori di punta di Viale Mazzini, dati praticamente con le valigie pronte e un piede fuori casa.

Tra gli addetti ai lavori si rumoreggia siano in procinto di salutare Mamma Rai parecchie star del piccolo schermo a cominciare da Nicola Savino, che da ‘Quelli che il calcio' traslocherebbe a ‘Le Iene'. Massimo Giletti inoltre, durante l'ultimo appuntamento de L'Arena, ha messo al corrente gli spettatori dichiarando: “Questa puntata lascia aperto un futuro mio personale che, per correttezza, vi dico, non so dove mi porterà il prossimo anno” e sembra sempre più vicino a Barbara D'Urso, sua grande amica da tempo, e Domenica Live; infine sempre a L'Arena Antonella Clerici ha annunciato non meglio specificate sorprese nel suo futuro imminente.

La questione del tetto agli stipendi – fissato a 240mila euro annui – agli artisti e ai conduttori della tv di Stato tra cui figurano anche giornalisti dalla pensione d'oro come Bruno Vespa (1,3 milioni di euro all'anno), sta creando un vero e proprio terremoto in Rai e Fabio Fazio che svetta in testa alla classifica dei più pagati, col contratto in scadenza, ha chiaramente fatto sapere di voler essere considerato una risorsa dall'azienda piuttosto che un costo. Carlo Conti non ha rilasciato dichiarazioni tanto nette, ma da tempo non nasconde di voler fare altre esperienze.

Tra i conduttori pronti a lasciare la Rai per approdare ad altre emittenti, figura anche Alberto Angela, che pare intenzionato a migrare su NOVE di Discovery oppure su Sky dove, si vocifera, gestirebbe un canale completamente dedicato alla cultura, alla scienza e alla natura.

Si parla, infine, anche di Diego Bianchi – in arte Zoro – che dopo gli ottimi successi di Gazebo e la nomina di Andrea Salerno, autore tra gli altri del programma su Rai 3, come direttore di La7 avrebbe via libera per entrare dall'ingresso principale alla corte di Urbano Cairo.

Vedremo quanti dei conduttori che stanno minacciando di andarsene dalla Rai, avranno il coraggio di ricominciare tutto da capo da un'altra parte.

