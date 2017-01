Terremoto a Chi l'ha visto: appelli e telefonate dei terremotati angosciano gli spettatori. Cosa è successo in diretta

Il terremoto del 18 gennaio 2017 ha coinvolto anche il programma Chi L'ha visto che in diretta ha mandato in onda gli appelli e le telefonate dei terremotati. Ecco cosa è successo in diretta.

di Eleonora D'Urbano - 19 Gennaio 2017

Terremoto a Chi l'ha visto, accorate le telefonate dalle popolazioni colpite isolate sotto la neve.

Federica Sciarelli come sempre mette a servizio Chi l'ha visto per dare visibilità e spazio ai dimenticati: ieri, nella puntata del 18 gennaio, gran parte della trasmissione è stata interrotta da continui appelli e telefonate per via del terremoto che ha martoriato ancor di più le popolazioni del Centro Italia.

Tra Umbria, Marche e Abruzzo, la neve ha sepolto migliaia di sfollati e lo Stato non è ancora riuscito a organizzare un piano concreto di aiuti: oltre alle temperature polari, anche il terremoto di ieri con 4 scosse, tutte superiori al grado 5, da metà mattinata fino al pomeriggio, ha aggravato la situazione degli sfollati.

Federica Sciarelli ha dato voce a chi ha chiamato Chi l'ha visto per dare conto degli ulteriori danni del terremoto del 18 gennaio 2017, per far sapere che non si sono visti mezzi di soccorso, la situazione è insostenibile, gli animali sono al freddo, non c'è corrente. Una slavina, poi, ha colpito l'hotel Rigopiano in Abruzzo, che ospitava 20 persone: i soccorsi, apprendiamo dall'Ansa, sono giunti sul posto dopo ore di marcia in mezzo alla neve e sono state messe in salvo due persone.

Gli appelli lanciati dalle zone colpite da neve e terremoto a Chi l'ha visto hanno angosciato gli spettatori che su Twitter si sono detti indignati nei confronti delle istituzioni assenti: “Rubano milioni di euro e non hanno soldi per generatori, turboneve, soccorsi, viveri. Ecco l'Italia. #neve #terremoto #chilhavisto” ha scritto per esempio un utente furioso, “Il terremoto non si può prevedere, però la neve sì! Possibile che ci sia questa disorganizzazione nel 2017? #chilhavisters #chilhavisto” ha fatto eco un altro.

