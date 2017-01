Il terremoto in diretta tv: il panico dei conduttori e giornalisti in tempo reale durante le scosse del 18 gennaio 2017

Il terremoto del 18 gennaio 2017 in diretta tv, le scosse avvertite in tempo reale dai conduttori e giornalisti dei vari programmi tv e tg. Le immagini del panico in studio durante Skytg24, Rainews24, L'aria che tira...

19 Gennaio 2017

Terremoto in diretta tv, spavento tra i conduttori e i loro ospiti

Ieri 18 gennaio 2017 il terremoto in diretta tv si è sentito in diverse redazioni che tra le 10,25 della mattina fino al pomeriggio inoltrato hanno monitorato la situazione nelle zone colpite dal sisma e già messe in ginocchio dei due precedenti sismi di agosto e ottobre scorso e dalla più grande nevicata degli ultimi 50 anni.

Tra Sky Tg 24, Rainews 24 e L'aria che tira su LA7, il panico dei giornalisti e dei loro ospiti in studio è stato ben raccontato: al momento del terremoto in diretta tv sono state infatti trasmesse le immagini delle luci degli studi che si muovevano, le inquadrature erano tremolanti e gli sguardi e dei conduttori la dicevano lunga sul loro stato d'animo.

Paola Saluzzi durante l'edizione di SkyTg 24 ha bloccato il suo ospite per dar conto ai telespettatori di cosa stesse accadendo in studio, sottolineando che la scossa delle 11 passate sembrava più forte e più lunga di della prima. A L'aria che tira Myrta Merlino ha provato per un attimo panico insieme al pubblico in studio e l'assistente l'ha avvertita di spostarsi: la giornalista ha saputo sdrammatizzare ma in altre trasmissioni non sono mancate reazioni esagitate.

Tra i primi a percepire il terremoto in diretta tv, Roberto Vicaretti di Rainews 24 e il suo ospite. E, sempre durante il Tg della Rai, è stata avvertita un'altra forte scossa, durante la quale una delle ospiti del notiziario si è aggrappata ai colleghi vicini.

Il palinsesto delle maggiori reti ha subito diversi cambiamenti per fornire maggiori aggiornamenti in merito alla grave situazione di disagio che vivono in queste ore le popolazioni del centro Italia: stasera su Canale 5 non andrà in onda L'intervista di Maurizio Costanzo con Diego Armando Maradona, ma sarà trasmessa una puntata speciale di Matrix.

TERREMOTO IN DIRETTA TV, A CHI L'HA VISTO APPELLI DISPERATI DAGLI SFOLLATI

