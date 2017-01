La scossa in diretta tv negli studi di Rainews24: terremoto 18 gennaio 2017

Il terremoto del 18 gennaio 2017 è stato avvertito nettamente anche negli studi di Rainews 24: il conduttore e i suoi ospiti hanno sentito la scossa in diretta

di Eleonora D'Urbano - 18 Gennaio 2017

Dopo la forte scossa di terremoto del 18 gennaio 2017 percepita tra Lazio, Umbria, Abruzzo e Marche intorno alle 10.25, ne sono state avvertite altre a distanza di circa mezz’ora. Il terremoto – di magnitudo 5.3 con epicentro a L’Aquila è stato percepito nettamente anche negli studi di Rainews 24 in diretta durante l’intervento di uno degli ospiti di Roberto Vicaretti.

Il giornalista e i presenti in studio si sono fermati per qualche secondo, le luci hanno perso per un attimo la loro potenza, poi la scossa in diretta tv è cessata.

Alle 11.15 a Roma la terra ha tremato ancora per diversi secondi e si presume che la scossa sia stata ancora più forte della precedente (5.4 di magnitudo stando ai primi rilievi); poi un’altra è seguita alle 11.28 ed è stata avvertita in tutto il centro Italia.

I vigili del fuoco di Roma fanno sapere che non ci sono stati danni nella Capitale, ma apprendiamo in questi momenti che a scopo precauzionale le linee della metro A e B sono state chiuse per consentire agli esperti di verificare lo stato e la tenuta delle gallerie sotterranee. Sono stati attivati i servizi di bus e navette sostitutive.

Ricordiamo che tra Amatrice e Norcia, le popolazioni già colpite dal terremoto di agosto e di ottobre, si trovano a fronteggiare – oltre ai profondi disagi per aver perso tutto – anche un freddo pungente e la neve alta e molti sfollati sono ancora in attesa di trovare una sistemazione consona.

TERREMOTO 18 GENNAIO 2017 AGGIORNAMENTI