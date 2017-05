Temptation Island 2017, ecco la prima coppia ufficiale del programma e le altre indiscrezioni sul cast

Manca poco all'inizio della nuova edizione di Temptation Island 2017 e già ci sono le prime indiscrezioni sul cast. Da poche ore, inoltre, si conosce in modo ufficiale il primo nome della coppia che parteciperà al reality di Canale 5

di Eleonora D'Urbano - 24 Maggio 2017

SHARE

Temptation Island 2017, la prima coppia ufficiale a entrare nel cast è...

Se in estate vi mancherà Uomini e Donne, con Maria De Filippi, i protagonisti del trono classico e di quello over e le litigate tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, sappiate che tra qualche settimana – inizio, massimo metà giugno – inizierà Temptation Island 2017 che, essendo un programma prodotto dalla Fascino, vedrà nel cast parecchi volti già conosciuti nel dating show pomeridiano.

È stata ufficializzata la prima coppia della 4° edizione di Temptation Island, condotto anche quest'anno da Filippo Bisciglia, e immaginiamo che i due piccioncini, freschi di fidanzamento, metteranno alla prova il loro amore. Parliamo di Luca Onestini e Soleil Sorge – abituatevi a sentirli chiamare i ‘Sorgestini' – che, a quanto pare, non hanno fatto in tempo a scambiarsi un bacio sotto una pioggia di petali rossi a Uomini e Donne che già hanno le valigie pronte per affrontare una nuova sfida.

L'ex tronista sa bene, in effetti, come funzioni il reality e quanto reale sia il pericolo che le coppie, in quel contesto, scoppino: qualcuno di voi ricorderà Onestini tra i diavoli tentatori di Temptation Island 2016, esperienza che lo ha portato alla corte di Queen Mary e a scegliere Soleil.

Chissà se il triste epilogo della love story tra Ludovica Valli e Fabio Ferrara, anche loro come Soleil e Luca insieme da qualche settimana, gli servirà da esempio…

Tra le indiscrezioni che circolano sul cast di Temptation Island 2017 sempre più insistente appare il rumor sulla presenza di Andrea Damante e Giulia De Lellis che il 19 maggio scorso ha festeggiato un anno insieme da quando il dj ha scelto la corteggiatrice del trono classico: i due sono molto uniti e affiatati, inoltre hanno un vero esercito di fan sui social che conta sulla forza del loro amore.

In lizza per un posto nel resort 5 stelle del programma troviamo anche un'altra giovanissima coppia nata a Uomini e Donne: serpeggia il gossip su Clarissa Marchese e il fidanzato Federico Gregucci, ma le notizie finiscono qua.

Annunciata la prima coppia ufficiale, vi daremo conto di ulteriori aggiornamenti non appena emergeranno altre news sul cast di Temptation Island 2017. Voi chi vorreste vedere mettere in gioco il proprio amore?