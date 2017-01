Taylor Swift e Zayn nel video della colonna sonora di 50 sfumature di nero: il video fa impazzire i fan

Taylor Swift e Zayn Malik nella colonna sonora di 50 sfumature di nero: in attesa del film, che uscirà il 9 febbraio, anche il videoclip di questa canzone non scherza...

di Francesca Di Belardino - 30 Gennaio 2017

Sarà nelle sale il 9 febbraio '50 sfumature di nero', atteso secondo episodio della saga tratta dai romanzi di E.L James: ad alimentare l'impazienza dei fan ci si mettono anche Taylor Swift e Zayn Malik, che canteranno un brano all'interno della colonna sonora.

Di quel brano, 'I don't wanna live forever', è uscito da pochi giorni il videoclip, che a quanto pare è in linea con il tema del film: se infatti la saga di 50 Sfumature è ad alto tasso erotico, anche Taylor e Zayn non sono da meno.

I due sono alla loro prima collaborazione, dopo l'uscita di Zayn dagli One Direction e il suo debutto da solista nel 2016: nel videoclip la Swift e Zayn sono due amanti frustrati che sfogano la tensione distruggendo lussuose camere d'hotel. Taylor è bellissima, in impermeabile nero e lingerie, lui elegantissimo e un perfetto playboy.

La colonna sonora del secondo capitolo della saga di Mr. Grey vede anche i contributi di Sia, John Legend e Nicki Minaj: nel 2014 era stata Beyoncè, con il singolo 'Haunted' e un videoclip ad alto tasso di sensualità, a partecipare al successo di '50 sfumature di grigio'.

La musica è sempre stata molto importante per i film tratti dai romanzi di E.L James e soprattutto i film portano bene agli artisti che partecipano alla soundtrack: con 'Earned it', scritta per '50 sfumature di grigio', The Weeknd ha conquistato lo scorso anno una candidatura all’Oscar, mentre con 'Love me like you do', tratta dallo stesso film, Ellie Goulding è stata nominata ai Golden Globes.

In attesa di vedere se anche Taylor Swift e Zayn Malik gioveranno della buona stella che accompagna i film, la colonna sonora può essere acquistata dal 9 febbraio, stesso giorno di uscita nelle sale di '50 sfumature di nero'.