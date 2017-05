Bufera sul tapiro d'oro di Staffelli rifiutato da Muntari dopo il caso dei cori razzisti: rabbia e indignazione degli utenti sul web

Il tapiro d'oro che Staffelli di Striscia voleva consegnare a Muntari, dopo il caso dei cori razzisti, non solo è stato rifiutato dal calciatore del Pescara ma è stato duramente criticato da alcuni spettatori sui social. Ecco cosa è successo durante la consegna del tapiro a Muntari

di Eleonora D'Urbano - 05 Maggio 2017

Tapiro d'oro a Muntari da Staffelli, polemiche contro l'inviato di Striscia

Il caso dei cori razzisti dei tifosi del Cagliari nei confronti del calciatore del Pescara Sulley Muntari ha travalicato i confini nazionali scomodando persino l’Onu: come saprete, data la rilevanza mediatica della vicenda, il giocatore del Ghana, nella partita disputatasi al Sant’Elia domenica 30 aprile, è stato fischiato e insultato.

Invano il tentativo di protestare con l’arbitro per chiedere l’interruzione del match, il centrocampista si è visto così costretto a uscire dal campo, ma si è beccato l’espulsione e una giornata di squalifica dal giudice sportivo nonostante l’unanime solidarietà ricevuta dai colleghi.

Nel servizio trasmesso il 4 maggio, Valerio Staffelli si è imbattuto nel giocatore ghanese per consegnargli il tapiro d’oro e ottenere qualche dichiarazione, ma Muntari ha preferito non ritirare il regalo dell’inviato di Striscia la Notizia, dunque non ha voluto speculare né ottenere alcuna visibilità dopo il triste episodio di xenofobia di cui è stato vittima e che sta pagando con una squalifica.

Il silenzio di Muntari alla consegna del tapiro d’oro da parte di Staffelli è stato largamente compreso sui social, dove è stato inondato di complimenti per la reazione composta; al contrario il noto inviato della trasmissione di Antonio Ricci ha dovuto fare i conti con più di qualche cartellino giallo.

“#Muntari ha fatto bene a rifiutare il #Tapiro ! È giusto che si sia indignato! Da #Striscialanotizia occorreva serietà in questa circostanza” ha fatto sapere una spettatrice, “#Staffelli il #razzismo è 1 cosa seria! Il #TAPIRO portalo a #belen o #corona .GRANDE #Muntari . #NemoRai2 #Piazzapulita #Striscialanotizia” ha tuonato un’altra e ancora leggiamo su Twitter il commento di Paolo che ha chiesto: “#Striscialanotizia voleva dare il #tapiro a #Muntari ...perché #staffelli non lo porti al giudice sportivo che lo ha squalificato!?”, mentre Stefano ha chiosato “#striscialanotizia @Striscia #Muntari @MuntariOfficial ha dato la seconda lezione... non vuole fare spettacolo su #razzismo”.

