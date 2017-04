Tanti auguri Lilli Gruber: la giornalista italiana compie 60 anni

Il 19 aprile Lilli Gruber compie 60 anni: tanti auguri alla conduttrice di Otto e Mezzo.

60 anni e non sentirli: Lilli Gruber, giornalista tra le più note in Italia, arriva infatti nel 2017 sulla soglia dei 60, lasciandosi alle spalle una brillante carriera come volto delle notizie della nostra Penisola.

Dopo il debutto - all’inizio degli anni ’80 - nel TGR Trentino Alto-Adige (il padre della Gruber è tedesco), nel 1986 Lilli approda finalmente al TG2, grazie soprattutto alla guida di Antonio Ghirelli. Segue l’esperienza all’estero come inviata in occasione della caduta del Muro di Berlino e il passaggio, nel 1990, al Tg1.

A far parlare, tuttavia, non è la sfolgorante ascesa di Lilli, ma la sua capacità di bucare lo schermo, l’approccio aggressivo alla notizia, ma soprattutto l’inedita postura dietro il bancone, atipica per il periodo. Dalle news ai primi programmi tv il passaggio è stato breve, eppure nel 2004 la Gruber lascerà la RAI, candidandosi alle elezioni per il Parlamento europeo.

La parentesi politica si chiude però nel 2008, con le dimissioni dalla carica di eurodeputata e la rinuncia al diritto alla pensione. Lilli torna in tv, scegliendo La7 come rete del rilancio e ‘appropriandosi’ - con successo - dello spazio di Otto e mezzo, che conduce ancora oggi, tra la pubblicazione di qualche libro e impegno socio-politico.