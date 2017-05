Laura Pausini compie 43 anni: una carriera folgorante dal primo festival allo sbarco in tv

di Grazia Cicciotti - 16 Maggio 2017

Tanti auguri Laura Pausini! La cantante compie 43 anni, coronati indubbiamente da una serie di successi senza precedenti, soprattutto per un'artista italiana.

Internazionale, ma sempre legatissima alle proprie origini, Laura inizia la sua carriera nel mondo della musica nel 1993 vincendo il Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte con il brano - celeberrimo - La solitudine. Sarà l'inizio di una strada in discesa: l'anno successivo Laura arriva infatti terza a Sanremo (stavolta nei Big) con Strani Amori e si lancia poi - con successo - nel mercato estero. L'America Latina, in particolare, accoglie la nostra cantante a braccia aperte, ma la scalata di Laura è veramente globale: l'album La mia risposta viene pubblicato in 50 paesi e - senza perderci nell'elenco della produzione discografica della Pausini - basti sapere che gli album pubblicati finora sono 17, di cui 12 album in studio, 2 album di cover e 2 di raccolta.



Nella sua carriera, Laura ha superato i 70 milioni di dischi venduti nel mondo, ha ricevuto ben 255 dischi di platino e ottenuto numerosi premi, tra cui 1 Grammy Award e 3 Latin Grammy Awards. Recentemente ha preso parte anche ad alcuni contest televisivi negli USA e a vari programmi in Italia: insomma, Laura una ne pensa e cento ne fa, ma al centro di tutto ci sono sempre le cose che contano: famiglia, amori e ammirazione sfrenata per la sua Italia, di cui si fa sempre inconsapevole e gradita portavoce.

foto@UfficioStampa