di Grazia Cicciotti - 26 Aprile 2017

Tanti auguri Giorgia, 46 anni di musica e emozioni

Non è mai troppo tardi per riscoprirsi e, se c’è un’artista che in questo periodo ce lo sta pienamente dimostrando, è proprio Giorgia, che nel 2017 spegne 46 candeline.

Eppure la cantautrice non è mai apparsa così in forma e così consapevole, come canta del resto nel suo lavoro più recente, Oronero, manifesto dell’accettazione femminile di sé, anche a dispetto del tempo che passa. Son lontani i tempi del debutto sul palco dell’Ariston, nella categoria Nuove Proposte: correva l’anno 1994 e la struggente E poi - pur arrivando alle spalle dell’amico Andrea Bocelli - mise tutti d’accordo sulle potenzialità della giovane figlia di un musicista, che in effetti ne farà di strada. Con Come saprei, nel 1995, Giorgia conquisterà infatti il podio del Festival nella categoria Big, ma i successi dell’artista non si riducono alle esperienze all’Ariston (su cui salirà 4 volte).

Nella sua carriera, Giorgia ha infatti venduto più di sette milioni di dischi, pubblicando 16 album in studio, 12 dei quali sono finiti dritti nella Top Ten italiana. 5 di questi sono arrivati al numero uno delle classifiche, mentre i singoli che hanno conquistato la Top Ten sono addirittura 25 (di cui 5 numero uno). Bravissima, caparbia e soprattutto ironica, Giorgia continua a seguire la sua strada a discapito del contesto, regalando al suo pubblico progetti mai banali e ricchi di amore, soprattutto per se stessi.

