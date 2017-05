Buon compleanno Emma Marrone: la cantante compie 33 anni

di Grazia Cicciotti - 25 Maggio 2017

SHARE

Tanti auguri Emma: la cantante spegne 33 candeline

Sono 33 le candeline che spegne quest’anno Emma Marrone, cantante e produttrice musicale, presenza ormai fissa ad Amici in veste di coach. Proprio ad Amici e a Maria De Filippi Emma deve la propria notorietà, anche se i più attenti ricorderanno sicuramente il programma Superstar Tour del 2003, che Emma vinse insieme a Laura Pisu e Colomba Pane, dando ufficialmente vita al gruppo delle Lucky Star.

Terminato quel progetto - e dopo altre parentesi musicali - arriva la nona edizione di Amici, che Emma vince a mani basse, e poi i due Sanremo, il secondo dei quali - nel 2012 - la vedrà in testa alla classifica con il brano Non è l’inferno.



Verace, solare e senza peli sulla lingua, Emma non ha mai avuto filtri, uno dei motivi per cui tanti fan si sono affezionati: dalla malattia che l’ha colpita prima di Amici alle prese di posizione sui social, passando all’esibizione irriverente (e in parte criticata) all’Eurovision Song Contest. Emma è sempre Emma, nel bene e nel male. Ed è per questo che ci piace.

foto@UfficioStampa