La nostra intervista a Syria, che con l'album IO+IO celebra 20 anni di carriera.

di Grazia Cicciotti - 02 Maggio 2017

Syria, IO+IO: 'La mia grande festa per i 20 anni di carriera'

Il 29 aprile è uscito il nuovo album di Syria, IO+IO (Universal Music), che celebra i 20 anni di carriera dell’interprete e che è stato anticipato dal singolo Lontana da te, scritto da Il Cile.

L’album immortala su disco fisico il concerto evento Vent’anni in una notte al Teatro Grande di Brescia, dove Syria si è esibita insieme a colleghi e amici - e accompagnata da un’orchestra di cinquanta elementi diretta dal Maestro Bruno Santori - proprio per celebrare un ventennio iniziato nel 1996 con la vittoria a Sanremo Giovani (con il brano Non ci sto).

L’occasione è quindi ghiotta per festeggiare e anche - perché no? - per fare un piccolo bilancio sul proprio percorso (tra le cose che più dispiacciono a Syria c’è ad esempio il fatto di “non essere stata accettata da alcune radio”): Syria, tuttavia, non rimpiange nulla e sottolinea di essere sempre pronta a lanciarsi in nuove avventure, come la recente partecipazione al programma televisivo Top DJ, che ripartirà il prossimo inverno.

Tra gli ospiti della serata evento e dell’album, spiccano invece nomi come quello di Emma, Paola Turci, Noemi, Francesca Michielin, Ghemon, Emiliano Pepe e La Pina. Sollecitata dai giornalisti, Syria confessa l’assenza di “un’amica con cui ho litigato” e il desiderio di aver voluto in questo progetto anche artisti che non sono riusciti, come Cristina Donà, Arisa e Nada.

Infine, Syria riflette sulla vita in generale e sulla grande esperienza di diventare madre che, a suo dire, l’ha arricchita non solo umanamente, ma anche - e per fortuna - artisticamente.

