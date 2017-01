Suspiria in 4k al cinema: tutte le curiosità sul film e dove vederlo

Suspiria in 4K al cinema in tutta Italia: a 40 anni dall'uscita nelle sale del capolavoro di Dario Argento, il film torna nelle sale in una spettacolare nuova versione

di Francesca Di Belardino - 30 Gennaio 2017

Sono passati quarant'anni da quando Dario Argento, maestro indiscusso dell'horror all'Italiana, decise di turbare i sonni dei suoi fan -soprattutto delle ballerine- con il film 'Suspiria', ispirato al romanzo “Suspiria De Profundis” di Thomas de Quincey.

Un film particolare anche dal punto di vista della regia, con 1.300 inquadrature tutte diverse fra di loro, che segnò l'inizio della trilogia delle Madri del regista romano.

Nel 2017, a 40 anni dall'uscita nelle sale, Suspiria sarà protagonista di un grande evento, con un passaggio nei cinema lungo 3 giorni (30 e 31 gennaio e 1 febbraio) in una spettacolare versione restaurata in 4K.

"Grazie a questa nuova versione restaurata in 4k, l’emozione sarà fortissima. Non vedo l’ora di vederlo in sala col pubblico – ha dichiarato Dario Argento – con tutti i giovani che lo guarderanno per la prima volta… Oggi c’è ancora bisogno di aver paura al cinema, la paura è catartica, io lo so. Risveglia l’anima dello spettatore e colpisce il suo inconscio. La pratica del restauro nel cinema è molto importante per le nuove generazioni"

Uscito il 1 febbraio del 1977, Suspiria non ebbe grandissimo successo in Italia, mentre all'estero fu osannato: fra i fan del film ci sono Diablo Cody, Quentin Tarantino e Nicolas Winding Refn, che lo citano spesso fra le loro fonti di ispirazione. In America fu tra i primi incassi stranieri dell’anno ed in Giappone venne addittura proiettato dalla Sony in un anfiteatro con un sistema audio creato apposta per il film, di fronte a oltre 30 mila spettatori.

Molti gli aneddoti sul film, che Dario Argento avrebbe voluto girare in una scuola per bambine: fu costretto a ripiegare su una scuola di danza dall'opposizione del distributore, ma comunque scelse la danza perchè rito usato dalle streghe durante i loro sabba. Sul set si diffuse una paura superstiziosa a causa di alcuni strani fatti che interessarono le riprese, come orologi che si fermavano e oggetti che sparivano: le maestranze temevano che il film portasse sfortuna.

Dopo 40 anni possiamo affermare che Suspiria non è stato certo un film sfortunato: è uno dei capolavori di Dario Argento e ha portato ad altissimi livelli il genere horror italiano nel mondo. Si parla anche di un remake, attualmente in lavorazione, diretto da Luca Guadagnino.

La lista dei cinema dove è possibile vedere Suspiria in 4K è disponibile sul sito suspirialcinema.it, mentre stasera 30 gennaio il film verrà proiettato al cinema Barberini di Roma con il regista presente in sala.