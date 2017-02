SuperBowl 2017, il video dell'esibizione di Lady Gaga

Superbowl 2017, l'esibizione di Lady Gaga: il mondo è rimasto a bocca aperta di fronte alla performance circense dell'artista, che non ha rinunciato a mandare anche un messaggio politico. E non è stata la sola

di Francesca Di Belardino - 06 Febbraio 2017

Dalla performance di Lady Gaga al SuperBowl 2017 potevamo aspettarci solo grandissime cose ed infatti così è stato: la multiforme artista si è lanciata dal tetto dello stadio, esibendosi in uno spettacolo che ha avuto del circense. Non è da tutti infatti fare un salto di quella portata, atterrare cantando e volteggiare ancora cantando e ballando appesa a funi d'acciaio: d'altronde, parliamo di Stefani Germanotta, e quello che sarebbe semplicemente straordinario per lei non è sufficiente.

Oltre al grande spettacolo regalato da Lady Gaga e dal suo corpo di ballo, impossibile non leggere anche i tanti significati "nascosti" della sua esibizione, che prometteva fin dalla vigilia dell'evento di far tremare i polsi al neo presidente Donald Trump.

Lady Gaga ha cantanto "God Bless America" e "This land is your land", una canzone che in America è associata da sempre a moti di protesta: poi è la cantante, vestita con un body argentato, è "atterrata" cantando "Born this way", che è un inno della comunità LGTB. Lady Gaga ha rispolverato i suoi grandi successi e Twitter è lettaralmente esploso, con l'incredibile risultato di 5.1 milioni di tweet con l'hastag #ladygaga.

Anche gli spot andati in onda durante il Superbowl 2017 (che, per la cronaca, è stato vinto dai New England Patriots), al costo di 5 milioni di dollari l'uno, in alcuni casi erano veri e propri messaggi politici: uno su tutti, quello di Coca Cola, che ripropone non a caso quello mandato in onda nel 2014, con persone di tutte le razze che cantano l'inno americano.

Ha molto colpito il pubblico anche lo spot di Airbnb, che contro il Muslim Ban ha mandato in onda un filmato dove le parole d'ordine sono "noi accogliamo", "Non importa chi sei, da dove vieni, chi ami", e ancora "Più accettiamo, più il mondo è bello"