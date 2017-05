Striscia la Notizia, addio a Ludovica e Irene: ecco arrivare la nuova coppia di veline Video - Foto

Dopo quattro anni, Striscia saluta Irene Cioni e Ludovica Frasca: ancora non si sa se andrà in onda lo show Veline per trovare le sostitute o se verranno scelte direttamente da Ricci

04 Maggio 2017