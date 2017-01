Stranger Things 2, quando andrà in onda e anticipazioni

Stranger Things 2, quando andrà in onda? I fan vivono nell'attesa di scoprire qualcosa in più sulle vicende di Will, Dustin, Mike, Lucas e Eleven

di Francesca Di Belardino - 26 Gennaio 2017

Stranger Things, la serie tv Netflix ideata e diretta dai fratelli Duffer che strizza l'occhio all'universo anni '80, avrà una seconda stagione: era apparso subito chiaro ai fan dopo la fine della prima e il successo che ha riscosso tra il pubblico non è stato che una conferma.

Il cast "giovane" di Stranger Things, composto dai piccoli Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo e Caleb McLaughlin insieme all'indimenticabile Eleven, Millie Bobby Brown, è stato anche protagonista del video di apertura dei Golden Globes ed in generale la serie è entrata nell'immaginario popolare, al pari di giganti della cinematografia come Stand by me o ET l'Extraterrestre.

La seconda stagione di Stranger Things andrà in onda nell'estate 2017, non esiste ancora una data di rilascio ufficiale: le riprese sono ancora in corso. Si diffondono però sempre nuovi dettagli su quanto accadrà, a partire dai nuovi ingressi nel cast, Sean Astin e Paul Reiser. Già si sa che Astin, conosciuto per essere stato Mikey dei Goniees e Sam nella trilogia del Signore degli Anelli, sarà Bob Newby, pretendente di Joyce Byers (Wynona Rider) e protagonista di un triangolo amoroso con il capo della Polizia Jim Hopper (David Harbour).

Il ritorno dal Sottosopra, nel quale era stato confinato dal Demogorgone, non è semplice per il povero Will Byers, che secondo le anticipazioni di Hollywood Life finirà per alimentare le chiacchiere del paese ed essere considerato a sua volta un mostro.

Uno spazio in più lo avrà anche la povera Barb, interpretata da Shannon Purser, migliore amica di Nancy apparentemente morta nel Sottosopra durante la prima stagione: a quanto pare è veramente morta, nel senso che non ritornerà in scena, ma verrà dato giusto spazio alla sua dipartita.

“I sentimenti di Nancy nei confronti di Barb saranno ampiamente spiegati all’inizio della serie -ha anticipato David Harbour in un'intervista -Capirete quanto teneva alla sua amica”

Nulla trapela sulla sorte di Eleven, uscita di scena -siamo pronti a scommettere- solo temporaneamente: la nuova stagione, questo lo dicono gli stessi Duffer, sarà molto più dark, più grande e più cattiva. Ce la fate ad aspettare?